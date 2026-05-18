Anita z "M jak miłość" zajdzie w ciążę?! W nowym sezonie będą starać się o dziecko

Ciąża Anity w "M jak miłość". Kamil przeżyje szok u Zduńskich

Kwestia powiększenia rodziny przez Kamila i Anitę wypłynie na światło dzienne jeszcze przed wielkim finałem obecnej serii "M jak miłość". Prawnik niespodziewanie uświadomi sobie, że musi otwarcie porozmawiać ze swoją ukochaną o spłodzeniu wspólnego potomka. Przełomowe przemyślenia najdą go tuż po wizycie w domu Zduńskich przy ulicy Deszczowej. Gryc wpadnie tam z pomocą dla Kingi (Katarzyna Cichopek) oraz Piotrka (Marcin Mroczek) przy opiece nad ich liczną gromadką. Na początku potraktuje tę misję ze sporym dystansem, ale szybko odczuje na własnej skórze prawdziwy ciężar wychowania dzieci. To doświadczenie całkowicie zmieni jego spojrzenie na przyszłość.

Pola będzie miała rodzeństwo? Nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach

Ponieważ wątek starania się o potomstwo zadebiutuje na ekranach już w 1934. odcinku polskiego hitu, można śmiało zakładać jego intensywną kontynuację w nadchodzącym sezonie. Mężczyzna zdąży wyjawić partnerce swoje głębokie refleksje dotyczące ojcostwa, co wprawi Laskowską w ogromne zdumienie, które szybko przerodzi się w szczerą radość. Warto podkreślić, że kobieta nie jest biologiczną matką małej Poli (w tej roli Hanna Nowosielska), choć darzy ją ogromnym uczuciem. Prawdziwą rodzicielką dziewczynki jest bowiem Weronika (Ewelina Kudeń-Nowosielska), a obecna partnerka prawnika stanowi dla niej jedynie silne oparcie w codziennym życiu.

Emocjonujący wątek ciążowy Anity i Kamila. Co przyniosą nowe odcinki?

Wszystkie znaki wskazują, że twórcy "M jak miłość" szykują dla widzów rozbudowaną historię walki Anity oraz Kamila o wspólne dziecko. Fani produkcji poznają ostateczne rozwiązanie tej intrygującej zagadki dopiero po zakończeniu przerwy wakacyjnej. Wtedy też oficjalnie dowiemy się, czy ukochana prawnika faktycznie założy z nim prawdziwą rodzinę. Scenarzyści zaplanowali dla tej pary niezwykle wzruszające momenty, a proces starania się o upragnionego noworodka dostarczy sympatykom serialu ogromnej dawki prawdziwych emocji przed telewizorami.

