Oświadczyny w Grabinie przerwane! Hania zniszczy plany Adama?

Zaręczyny w 1930. odcinku „M jak miłość”. Hania miesza w planach Adama

W 1930. epizodzie popularnej produkcji telewizyjnej, Adam Karski zdecyduje się poprosić Natalkę o rękę. Zanim jednak padnie to kluczowe pytanie, spokój w leśniczówce zostanie mocno zachwiany za sprawą Hani. 11-letnia córka policjantki nie będzie ukrywać swojego zniecierpliwienia i zacznie wywierać na partnerze matki presję, by ten wreszcie podjął decyzję o ślubie. Wcześniej dziewczynka doradzała komendantowi w wyborze biżuterii, a teraz spróbuje przyspieszyć sam moment oświadczyn.

Zabawa w łazience kończy się fatalnie. Pierścionek w umywalce

Mimo ogromnej sympatii, jaką Karski darzy córkę swojej partnerki, komendant postanowi zorganizować zaręczyny według własnej wizji. Plan zakłada klimatyczną kolację w domowym zaciszu, zwieńczoną romantycznym wyznaniem. Niestety, misterny plan legnie w gruzach z powodu Hani. Portal swiatseriali.interia.pl donosi, że dziewczynka w tajemnicy weźmie pierścionek, a podczas zabawy w łazience drogocenny przedmiot zsunie się z jej palca prosto do odpływu.

„Nie!!! Tylko nie to... To koniec, już po mnie! A mama zostanie bez męża!”

Zrozpaczona 11-latka wyzna Karskiemu prawdę o zgubie. Zdesperowany policjant zmuszony będzie do demontażu syfonu. W trakcie ratowania biżuterii, komendant zaleje połowę pomieszczenia i sam całkowicie przemoknie.

„Ja przez ciebie osiwieję”

Tymi słowami, z trudem powstrzymując nerwy, skomentuje wyczyn Hani Adam.

Mokry i zdenerwowany Karski klęka przed Natalką

Gdy Natalka powróci do leśniczówki, zastanie swojego partnera w opłakanym stanie – całkowicie przemoczonego i wykończonego walką z hydrauliką. Zdziwiona policjantka natychmiast zażąda wyjaśnień. Adam postanowi pominąć niewygodne szczegóły i pomimo mało romantycznych okoliczności, uklęknie przed ukochaną z wyłowionym z umywalki pierścionkiem.

„Długa historia... Nie tak to miało wyglądać, ale... Wyjdziesz za mnie?”

Chwila napięcia w 1930. odcinku „M jak miłość”

Milczenie zaskoczonej Natalki sprawi, że komendant zacznie obawiać się odmowy. Napiętą sytuację rozładuje Hania, która wbiegnie do kuchni z włączonym telefonem, rejestrując całe zajście.

„Mamo, no wyjdziesz za niego czy nie?”

Po jej słowach Natalka wreszcie wypowie upragnione „tak”, przynosząc Karskiemu ogromną ulgę.

„Nastraszyłaś mnie trochę...”

Z ulgą wyzna świeżo upieczony narzeczony, pieczętując umowę pocałunkiem. Sielankę zakłóci jednak niespodziewana wiadomość od dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, który wyśle Natalce kolejne zaproszenie na randkę.