Ostre spięcie Marcina z szefową w "M jak miłość". Elżbieta się zemści

Romans z żonatym podwładnym to główny cel Elżbiety w "M jak miłość"

W nadchodzących odcinkach kultowej produkcji TVP bajecznie majętna pani prezes skupi się na jednym głównym celu, jakim będzie nawiązanie bliskiej relacji ze swoim podwładnym. Mimo że Chodakowski pozostaje bezgranicznie wierny żonie i stanowczo unika flirtów, szefowa nie zamierza rezygnować z prób uwiedzenia ochroniarza.

Domańska słynie z całkowitego braku skrupułów, a jej dotychczasowa droga zawodowa dowodzi, że potrafi po trupach dążyć do realizacji własnych zamierzeń. Kobieta jest przyzwyczajona do tego, że zawsze dostaje wszystko, na co tylko ma ochotę. Zdecydowany opór ze strony Marcina w nowych odcinkach „M jak miłość" jedynie spotęguje jej obsesję i motywację do działania. Fakt, że mężczyzna darzy Kamę głębokim uczuciem i zupełnie nie interesuje go perspektywa zdrady z przełożoną, nie ma dla Elżbiety najmniejszego znaczenia.

Brutalny plan szefowej w 1937. odcinku "M jak miłość". W ruch pójdzie sztuczna inteligencja

Widzowie mogą być pewni, że przełożona nie poprzestanie na zaledwie jednym podejściu do zdobycia serca swojego pracownika. Jednak już w 1937. odcinku „M jak miłość", otwierającym jesienną ramówkę, kobieta poniesie bardzo dotkliwą i niezwykle upokarzającą klęskę. Jak informuje serwis światseriali.interia.pl, Chodakowski szybko zorientuje się w intrygach swojej szefowej i w stanowczych słowach nakaże jej, aby na zawsze wybiła sobie z głowy jakikolwiek romans. Taka postawa ochroniarza doprowadzi Elżbietę do absolutnej furii.

Początkowo w 1937. epizodzie urażona Domańska będzie gotowa natychmiast wręczyć Marcinowi wypowiedzenie, jednak od tego kroku odciągnie ją przyjaciółka. Klara, w którą wciela się Aleksandra Kisio, zaproponuje zupełnie inne, znacznie bardziej wyrafinowane rozwiązanie. Skoro ochroniarz nie zamierza dopuścić się niewierności, należy sprawić, by jego żona nabrała przekonania o zdradzie i sama zdecydowała się na rozstanie. W tym celu Klara przypomni o znajomym ekspercie od sztucznej inteligencji, który potrafi wygenerować zmanipulowane materiały wideo i fotografie, by ostatecznie pogrążyć Marcina w oczach Kamy.

Zdeterminowana Elżbieta oraz jej bezwzględna znajoma natychmiast przystąpią do realizacji planu w najnowszym sezonie „M jak miłość", całkowicie ignorując fakt, że ich knowania mogą doszczętnie zrujnować życie ochroniarza. Kobiety wspólnie postanowią opłacić wyprodukowanie fałszywych dowodów niewierności, co docelowo ma doprowadzić do ostatecznego rozpadu małżeństwa Marcina i Kamy. Trudno obecnie przewidzieć, jak daleko w swoich mrocznych manipulacjach posuną się te dwie przebiegłe bohaterki.

Data premiery 1937. odcinka "M jak miłość" w TVP nadal owiana tajemnicą

Emisja 1937. odcinka „M jak miłość", który zainauguruje kolejny sezon tuż po zakończeniu przerwy letniej, zaplanowana jest dopiero na pierwsze dni września. Telewizja Polska nie przedstawiła jeszcze oficjalnego układu programowego stacji TVP2 na ten okres, dlatego dokładny termin powrotu serialu pozostaje zagadką. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że premiera odbędzie się we wtorek, 1.09.2026 roku, natomiast w najgorszym razie fani poczekają do poniedziałku, 7.09.2026 r.