M jak miłość. Namiętne chwile Rogowskich brutalnie przerwane. Judyta wkroczy do akcji

Marysia złoży Arturowi propozycję w nowym sezonie „M jak miłość”

W 1937. odcinku „M jak miłość”, emitowanym po letniej przerwie, Marysia zacznie poważnie niepokoić się o stan męża. Nieświadoma jego kolejnej zdrady, zauważy, że Artur stał się apatyczny i trzyma ją na dystans. Rogowska zdecyduje się działać i poszuka wsparcia, konsultując problem z Judytą.

Dodatkowo, jak informuje portal swiatseriali.interia.pl, Maria podejmie inicjatywę i zaprosi męża na wspólny spacer, mając nadzieję, że pomoże im to odbudować nadszarpnięte relacje.

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„Ostatnio mamy tak mało czasu dla siebie. I brakuje mi tego, tęsknię za naszymi rozmowami… Może uda nam się to jakoś nadrobić? Wybierzmy się na spacer dziś wieczorem, co ty na to?”

Artur zgodzi się na spotkanie w 1937. odcinku „M jak miłość”

Tego samego ranka w 1937. odcinku „M jak miłość” Artur opuści dom z zamiarem złożenia wypowiedzenia w ośrodku zdrowia w Gródku. To właśnie tam zacznie pracę jego kochanka, Joanna. Rezygnacja to efekt ultimatum, postawionego przez Agnes (Amanda Mincewicz) – Rogowski zechce za wszelką cenę uniknąć kontaktu z dawną sympatią.

Niespodziewane spotkanie z Joanną (Dominika Sakowicz) na miejscu sprawi, że Artur całkowicie zapomni o wiadomości od żony. Kiedy jednak pojawi się w przychodni w Lipnicy, Maria osobiście ponowi swoje zaproszenie, a mąż z entuzjazmem je przyjmie, starając się odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia.

„Tę z propozycją wieczornego spaceru? Odsłuchałem. I… zgadzam się. Z tobą, Marysiu, jestem gotów iść choćby na koniec świata”

Judyta popsuje plany Rogowskich w nadchodzących odcinkach „M jak miłość”

W 1937. odcinku „M jak miłość” dojdzie do długo wyczekiwanego przełamu – między Marią, a Arturem znów zaiskrzy. Małżonkowie zaczną okazywać sobie uczucia, jednak ich romantyczna chwila w gabinecie lekarskim zostanie brutalnie przerwana. Judyta nagle wejdzie do środka, by poinformować, że zgodnie z prośbą Marysi, zapisała Artura na konsultację u znajomego psychoterapeuty.

To nagłe wtargnięcie natychmiast zepsuje nastrój. Artur wpadnie we wściekłość dowiadując się, że żona omawiała jego problemy za jego plecami. Skutkiem tego zarzuci jej nielojalność, po czym oburzony opuści gabinet, ponownie odsuwając się od Marysi.