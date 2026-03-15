Nowy aktor w "M jak miłość". Mateusz Kościukiewicz zagra tajemniczego mieszkańca Grabiny

Wiosenne odcinki "M jak miłość". Lekarka Joanna Dobrzańska i Aleksander Sowiński wprowadzają zamęt

Wiosna przyniesie znaczące modyfikacje w obsadzie uwielbianego przez widzów serialu "M jak miłość". Zatrudniona w przychodni lekarka Joanna Dobrzańska zdołała już zauroczyć męża Marysi, granego przez Roberta Moskwę Artura, co mocno wstrząsnęło małżeństwem Rogowskich. Małgorzata Pieńkowska i jej serialowy mąż będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami tej znajomości. Telewidzowie mogą spodziewać się jednak znacznie większej liczby niespodzianek na ekranie.

Zmiany nie ominą również klanu Chodakowskich, do których życia wkroczą nieoczekiwani goście. Od poniedziałku 23 marca w produkcji pojawi się Mikołaj Krawczyk w roli dyrektora administracyjnego przychodni Aleksandra Sowińskiego, współpracującego z kliniką ortopedii Olka Chodakowskiego. Nowy przełożony natychmiast wywoła negatywne emocje u Anety. Bohaterka odgrywana przez Ilonę Janyst otwarcie skrytykuje zwierzchnika, co zapoczątkuje konflikt. Maurycy Popiel ponownie znajdzie się w centrum zawodowych zawirowań.

Chwilę później na ekranie zagości Katarzyna Dąbrowska, która zasili ekipę jako piękna i niezwykle ambitna Elżbieta Domańska. Świeża postać odegra kluczową rolę w otoczeniu Marcina, w którego wciela się Mikołaj Roznerski. Twórcy produkcji na razie nie zdradzają relacji łączącej tę dwójkę, dlatego dopiero wiosenne odcinki przed finałem sezonu odpowiedzą na pytania o ich wspólne wątki i charakter tej znajomości zawodowej.

Mateusz Kościukiewicz dołącza do "M jak miłość". Mikołaj Lipiński na celowniku Zofii Kisielowej

Kwietniowe odcinki zaoferują fanom prawdziwe tąpnięcie za sprawą wejścia do gry niezwykle tajemniczego Mikołaja Lipińskiego. Nowy mieszkaniec wsi Grabina błyskawicznie przykuje uwagę sąsiadów, prowokując liczne plotki oraz spore zainteresowanie całej lokalnej społeczności. Mężczyzna znajdzie się na celowniku miejscowej pani sołtys, Zofii Kisielowej, kreowanej przez Małgorzatę Rożniatowską. Pilnie strzeżone sekrety skrytego bohatera zaczną stopniowo wychodzić na światło dzienne w kolejnych epizodach.

Ceniony w środowisku filmowym 39-letni Mateusz Kościukiewicz zagra owianego tajemnicą Mikołaja Lipińskiego. Warto przypomnieć o jego marcowym debiucie w produkcji "Pierwsza miłość", gdzie przejął z kolei rolę nowego Pawła Krzyżanowskiego, zyskując sympatię innej grupy widzów.

Nowi bohaterowie u Mostowiaków w "M jak miłość". Karol Kosowski i Franek zostają w Grabinie

Lokalna społeczność powiększyła się ostatnio o osoby, które ostatecznie zdecydowały się osiąść we wsi na stałe. Oprócz wspomnianej wcześniej medyczki Joanny Dobrzańskiej swoje miejsce na ziemi odnalazła terapeutka Judyta odgrywana przez Paulinę Chruściel oraz jej ojciec Karol Kosowski, w którego wciela się Stanisław Brejdygant. Lisieccy niedługo przyjmą pod swój dach pokrzywdzonego przez los Franka. Zbuntowany chłopiec grany przez Jarosława Śmigielskiego zamieszka u Doroty i Bartka jako u rodziny zastępczej. Aktorzy Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński poprowadzą ten trudny wątek.

