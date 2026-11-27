"Wschód słońca w dniu dożynek" to zdecydowanie najsmutniejsza odsłona "Igrzysk śmierci", gdyż nakreśla nam tragiczne losy Haymitcha Abernathy'ego (Joseph Zada), który przegrał starcie z reżimem Coriolanusa Snowa (Ralph Fiennes). I o ile w filmie zachowano przeskok czasowy do wydarzeń po "Kosogłosie", dzięki czemu ponownie widzimy Woody'ego Harrelsona, Jennifer Lawrence i Josha Hutchersona jako kolejno Haymitcha, Katniss i Peetę, o tyle znacząco skrócono epilog i pominięto rozdzierające serce elementy.

Czego zabrakło w nowych "Igrzyskach śmierci"? Reżyser tłumaczy największe zmiany | Wywiad Eska

"Igrzyska śmierci" - dlaczego zakończenie filmowego "Wschodu słońca w dniu dożynek" różni się od książkowego?

Z książki Suzanne Collins dowiadujemy się, że po obaleniu Igrzysk śmierci i śmierci prezydenta Snowa (świętej pamięci Donald Sutherland), Haymitch zamierzał odebrać sobie życie. Do tej tragedii ostatecznie nie dochodzi, niemniej epilog ma znacznie bardziej ponury wydźwięk, aniżeli to, co było nam dane zobaczyć w filmie. Zapytałam Francis Lawrence'a, czy jego celem było pozostawienie widza z widzów z większą dawką nadziei niż rozpaczy.

- Zależało mi na tym, by film był przejmujący, ponieważ jego historia jest niezwykle tragiczna. Jednak w gruncie rzeczy uważam, że cały film jest pełen nadziei. Myślę więc, że obecny wydźwięk jest taki, iż ta tragedia nie wydarzyła się na próżno. Że zaszła pewna zmiana - czy z gruntu nieunikniona, czy też nie - którą on uczynił nieuniknioną, nie przestając walczyć i dotrzymując obietnicy złożonej Lenore Dove, Maysilee, swojej matce, młodszemu bratu i wszystkim innym.

- wyjaśnia reżyser, po czym dodaje: - Uważam, że takie zakończenie jest istotne, bo pozwala widzom opuścić kino z odrobiną większej nadziei, mimo całej tej tragedii.

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" ze spektakularnym otwarciem w polskich kinach

Jak informuje dystrybutor, Forum Film Poland, ponad 200 tysięcy polskich widzów obejrzało "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w pierwszy weekend wyświetlania filmu - dokładnie 212 007 osób. To niemal dwukrotnie lepszy wynik niż otwarcie poprzedniego prequela, "Igrzysk śmierci: Ballady ptaków" i węży" w 2023 roku, zbliżający się do rekordowych wyników części wieńczących główną serię, "Igrzysk śmierci: Kosogłos. Część 1" i "Igrzysk śmierci: Kosogłos. Część 2".

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