La Promesa, odcinek 450: Intruz w sypialni! Pia stanie oko w oko z potworem [ZDJĘCIA]

Bezpośrednie starcie i paraliżujący strach

Nadszedł moment, którego wszyscy się obawiali. Niebezpieczny Gregorio ponownie wkrada się do posiadłości i przedostaje do sypialni. Dochodzi do przerażającej rozmowy z Pią, która musi stanąć twarzą w twarz ze swoim katem. Czy kobiecie uda się ujść z życiem z tej bezpośredniej konfrontacji?

Społeczny upadek i furiacka awantura markizy

Arystokratyczna duma została zdeptana. Cruz jest wściekła, że rodzina de los Infantes oraz fakt wyjazdu młodych dziedziców na wojnę doprowadziły do całkowitej izolacji pałacu. Nie mogąc opanować emocji, bezwzględna markiza wyżywa się na Alonsie, doprowadzając do potężnej karczemnej awantury małżeńskiej.

Majątkowe widmo ruiny i odrzucone uczucia

W wątku wiejskim Tadeo uświadamia Catalinie okrutne fakty – jeśli Adriano straci ziemię, pociągnie to za sobą ruinę pozostałych dzierżawców. W tym samym czasie w pałacu Vera brutalnie wyznaje Santosowi, że nigdy go nie pokocha. Ponadto Martina wyrusza do opery z Asdrubalem, a ciekawska María robi tajemnicze zapiski.

Kiedy emisja 450. odcinka hiszpańskiego serialu „La Promesa - pałac tajemnic”

450. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Przegapione epizody można oglądać również online w serwisie TVP VOD.

O serialu i obsadzie serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

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