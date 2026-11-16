"Na Wspólnej" odcinki 4316, 4317, 4318, 4319. Nalepa traci wzrok, a Ula walczy z gwałcicielem

W nowych odcinkach "Na Wspólnej" znów nie zabraknie dramatycznych wydarzeń. Weronika (Renata Dancewicz) po wybudzeniu ze śpiączki nie będzie pamiętała ataku Grega Kalskiego (Michał Sitarski), a lekarze zabronią jej powrotu do pracy. Tymczasem Greg spróbuje uniknąć odpowiedzialności, przedstawiając śledczym własną wersję wydarzeń. Roman (Waldemar Obłoza) postanowi skonfrontować Włodka (Mieczysław Hryniewicz) z kolejnymi oskarżeniami pod adresem Doroty, która jest posądzana o bycie czarną wdową.

Sporo emocji czeka również w szpitalu, gdzie Lew Nalepa (Przemysław Sadowski) nagle straci wzrok podczas operacji! Z kolei Judyta Bradecka (Anna Dereszowska) będzie szantażować Fabiana, żądając zwolnienia Marty (Joanna Jabłczyńska). Najbardziej poruszający wątek dotyczyć będzie jednak Uli, która w końcu zdecyduje się ujawnić prawdę o gwałcie, którego dopuścił się wykładowca Wysocki. Dziewczyna postanowi zawalczyć o sprawiedliwość, a Kamil i Dex będą próbowali ją wspierać. Tymczasem Marta odkryje, że to Judyta stoi za medialną aferą wymierzoną w jej rodzinę. Więcej szczegółów dotyczących odcinków 4316, 4317, 4318 i 4319 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4316 - STRESZCZENIE szczegółowe (23 listopada)

Greg kłamie przed prokuratorem a Weronika… niczego nie pamięta! Weronika nie pamięta Kalskiego ani tego, że niemal ją zabił. Pamięta za to Ewelinę i wciąż chce jej pomagać, jednak neurolog zabrania Roztockiej pracy - mózg musi się regenerować. Kalska uspokaja Weronikę, że daje sobie radę – ma pracę! Tymczasem Greg jest przesłuchiwany przez prokuratora - kłamie, że Roztocka sama upadła. Jego obrońca Zakościelny zaręcza, że szanowany lekarz nie mógłby nikogo skrzywdzić… Siła kobiet przeciwko czyścicielowi kamienic! Cieślikowie słyszą od aspiranta Kluska, że pani Zylm została bezprawnie wyrzucona z mieszkania - nie zostało ono sprzedane. Monika, Żaneta i Andżela zatrudniają ślusarza, który zmienia zamki i Janina wraca do siebie. Po południu do starszej pani przychodzi mężczyzna, który wyrzucił ją domu - teraz chce odkupić za grosze jej połowę mieszkania. Na czyściciela kamienic czekają trzy wkurzone obrończynie pani Zylm! Jarek boi się zdrady ale… wciąż kocha Elizę?! Eliza w niepewności po wczorajszym zbliżeniu z Jarkiem - nie wie, co to znaczy dla ich związku. Berg pozbawia ją złudzeń - prosi, by zapomniała o tym, co wydarzyło się wczoraj. Widząc jej ogromny zawód tłumaczy, że po jej zdradzie nie potrafi jej zaufać… Eliza jest załamana. Jakiś czas później oboje spotykają się w miejscu, gdzie kiedyś umawiali się na randki. Czy jest dla nich jeszcze jakaś szansa?

"Na Wspólnej" odc. 4317 - STRESZCZENIE szczegółowe (24 listopada)

Roman udowodni Dorocie… morderstwo?! Roman pyta Kamila czy leki na potencję mogą zabić. Zaskoczony syn potwierdza, że przy zaburzeniach krążenia mogą być one groźne - prosi ojca o ostrożność! Niebawem Roman pojawia się na Wspólnej z mężczyzną, który kiedyś oczerniał Dorotę. Hoffer urządza przed Włodkiem konfrontację, po czym wydaje wyrok - Zakrzewska zabiła męża! Syn zmarłego to potwierdza!!! Klusek aresztuje czyściciela kamienic! Monika z Żanetą mają dobre wieści dla pani Janiny - jej wnuczka chce sią znowu z nią spotkać. Cieślikowa radzi sąsiadce, żeby powiedziała Dianie, że jest jej babcią. Jednak podczas spotkania z dziewczyną starszej pani… brakuje odwagi! Tymczasem do mieszkania Janiny włamuje się czyściciel kamienic ze swoimi zbirami. W środku czeka na nich… aspirant Klusek! Lew bierze na siebie zbyt wiele?! Weronika zgadza się na wyjazd do sanatorium, żeby ukochany się o nią nie martwił. Lew jest wykończony - nocami przygotowuje dokumenty na konkurs wicedyrektora szpitala. Oriana zauważa rozkojarzenie i zmęczenie Nalepy, ale on udaje twardziela - nic mu nie jest! Warska się niepokoi - jutro Lew ma przeprowadzić skomplikowaną operację.

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"Na Wspólnej" odc. 4318 - STRESZCZENIE szczegółowe (25 listopada)

Lew traci wzrok przy operacji! Nalepa odwozi rano Weronikę do sanatorium. Gdy przyjeżdża do pracy zaskakuje go wiadomość, że Orianie udało się przekonać do operacji pacjenta z tętniakiem. Podczas operacji Nalepa doznaje zamroczenia - nic nie widzi!!! Bradecka nie odpuszcza Fabianowi - Marta ma wylecieć z pracy! Bradecka dopada Fabiana - daje mu tydzień na usunięcie Marty ze stacji! W przeciwnym razie zarząd otrzyma filmik z seksem wyglądającym jak gwałt Krawca… Po południu Marta z Fabianem oraz Darią w roli specjalisty mają swój nowy program na żywo. Tematem pierwszego odcinka "Godziny szczerości" jest żałoba. Niespodziewanie dzwoni do studia mała dziewczynka - to Pola, córka policjanta Piotra Kiliana... Elena podpada... wszystkim! Zięba jest zły, widząc jak Elena wprowadza chaos w jego mieszkaniu - kobieta obiecuje dziś posprzątać. Jednak po południu Włodek z Dorotą zastają w mieszkaniu totalny armagedon! Zakrzewska, w poczuciu winy, rzuca się do sprzątania… Niebawem pojawia się były mąż Eleny z ich synem - okazuje się, że miał zostawić Adasia u mamy. Kurek ma dość - zabiera syna i każe przypomnieć Elenie, że za parę dni jest rozprawa o opiekę nad dzieckiem - niech chociaż o tym nie zapomni!

"Na Wspólnej" odc. 4319 - STRESZCZENIE szczegółowe (26 listopada)

Ula walczy o siebie - próbuje mówić o gwałcie! Dziwne zachowanie Uli martwi Kamila. Dex też się niepokoi - chce wiedzieć dlaczego ukochana go unika. Dziewczyna nie wyjaśnia, że została zgwałcona przez wykładowcę - prosi tylko Dexa o wsparcie. Ula dostaje wiadomość od Wysockiego, który przypomina o konsultacjach przed jutrzejszą poprawką. Hofferówna się przełamuje - oświadcza wykładowcy, że wie co jej zrobił! A w dziekanacie składa podanie o zmianę egzaminatora w związku z gwałtem na niej... Marta w szoku - już wie, że Judyta chce ją zniszczyć! Bradecka w rozpaczy - jej synek ledwo przeżył kolejny kryzys po chemioterapii. Lekarz twierdzi, że czeka go długa i bardzo droga rehabilitacja... Judyta spóźnia się do pracy - widzi, że szef jest zły. Wściekła, ostro atakuje Fabiana - grozi mu, że jest zdolna do wszystkiego! Krzyczy, że to ona doniosła mediom o kontaktach syna Marty z pedofilem! Przechodząca Leśniewska nie wierzy w to, co słyszy… Ilona i Adrian wściekli - menadżerką ich nowego lokalu na dachu Wspólnej zostaje… Milena! Dziś wielkie otwarcie inwestycji na dachu Wspólnej. Jolanta - szefowa ochrony - dostaje od Bożydara złotą kartę do siłowni na dachu. Kluskowie z Remkiem i Brygidą witają gości w nowej restauracji - wszyscy są zachwyceni widokiem z jej tarasu! Gdy pojawiają się Zdybicka i Baliszewski, Bożydar przecina wstęgę i przedstawia wszystkim menadżerkę restauracji - Milenę! Wspólnicy Kluska dębieją!

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