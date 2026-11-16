Na Wspólnej, odcinek 4319: Bożydar zaskakuje wspólników i przedstawia nową menadżerkę restauracji

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-16 13:04

Wielkie otwarcie restauracji na dachu budynku zdominuje 4319. odcinek serialu „Na Wspólnej”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokona Bożydar (Sławomir Orzechowski), który od razu wskaże osobę zarządzającą nowym lokalem. Jego decyzja okaże się kompletnym zaskoczeniem dla wspólników, ponieważ wcześniej z nikim jej nie konsultował.

„Na Wspólnej”, odcinek 4319. Bożydar ogłasza Milenę nową menadżerką restauracji

Gastronomiczny punkt na dachu przy Wspólnej wreszcie rozpocznie swoją działalność. W 4319. odcinku serialu „Na Wspólnej” Bożydar (Sławomir Orzechowski) dokona oficjalnego otwarcia lokalu, po czym zaprezentuje wspólnikom osobę wyznaczoną do zarządzania tym miejscem. Ta decyzja wprawi wszystkich w osłupienie. Stanowisko menadżerki nowej restauracji powierzy bowiem Milenie (Katarzyna Kwiatkowska), czego pozostali udziałowcy tej inwestycji zupełnie się nie spodziewali.

Kulisy inwestycji w „Na Wspólnej”. Jak Milena zaangażowała się w powstanie lokalu?

Koncepcja uruchomienia lokalu gastronomicznego na dachu przy Wspólnej od samego początku wywoływała niemałe poruszenie. Już w 4270. odcinku Bożydar przekazał swoim wspólnikom, Zdybickiej oraz Baliszewskiemu, że osobiście sfinansuje budowę restauracji. Przysłuchująca się temu spotkaniu u notariusza Brygida nabrała wówczas sporych podejrzeń co do jego zamiarów. Równolegle Milena zwróciła się do syna z prośbą o prześwietlenie niejasnych interesów męża, chcąc dokładnie zbadać jego posunięcia.

Pomysł ten spotkał się także z wyraźnym oporem ze strony społeczności zamieszkującej budynek. W 4274. odcinku lokatorzy otwarcie zaprotestowali przeciwko tworzeniu lokalu na dachu. Chcąc załagodzić narastający konflikt, Bożydar poczęstował sąsiadów nalewkami i złożył obietnicę wyremontowania dziedzińca, natomiast swojej żonie powierzył stworzenie projektu całej inwestycji. Milena od początku nie planowała stać z boku, a jej silne zaangażowanie wyraźnie sugerowało, że zamierza mieć realny wpływ na finalny wygląd tego miejsca.

W najnowszej odsłonie serialu Kluskowa doczeka się wreszcie oficjalnego stanowiska z rąk Bożydara. W trakcie uroczystej inauguracji lokalu mąż przedstawi ją zgromadzonym jako nową menadżerkę. Ponieważ pozostali wspólnicy nie zostali wcześniej uprzedzeni o tej nominacji, awans Mileny ma szansę wywołać w ich szeregach ogromną konsternację.

Kiedy oglądać 4319. odcinek „Na Wspólnej”? Data i godzina emisji w TVN

Należący do grona najdłużej wyświetlanych polskich seriali hit „Na Wspólnej” gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Premierową emisję 4319. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowano na czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie preferujący oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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