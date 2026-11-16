Na Wspólnej, odcinek 4319: Bożydar zaskakuje wspólników i przedstawia nową menadżerkę restauracji

„Na Wspólnej”, odcinek 4319. Bożydar ogłasza Milenę nową menadżerką restauracji

Gastronomiczny punkt na dachu przy Wspólnej wreszcie rozpocznie swoją działalność. W 4319. odcinku serialu „Na Wspólnej” Bożydar (Sławomir Orzechowski) dokona oficjalnego otwarcia lokalu, po czym zaprezentuje wspólnikom osobę wyznaczoną do zarządzania tym miejscem. Ta decyzja wprawi wszystkich w osłupienie. Stanowisko menadżerki nowej restauracji powierzy bowiem Milenie (Katarzyna Kwiatkowska), czego pozostali udziałowcy tej inwestycji zupełnie się nie spodziewali.

Kulisy inwestycji w „Na Wspólnej”. Jak Milena zaangażowała się w powstanie lokalu?

Koncepcja uruchomienia lokalu gastronomicznego na dachu przy Wspólnej od samego początku wywoływała niemałe poruszenie. Już w 4270. odcinku Bożydar przekazał swoim wspólnikom, Zdybickiej oraz Baliszewskiemu, że osobiście sfinansuje budowę restauracji. Przysłuchująca się temu spotkaniu u notariusza Brygida nabrała wówczas sporych podejrzeń co do jego zamiarów. Równolegle Milena zwróciła się do syna z prośbą o prześwietlenie niejasnych interesów męża, chcąc dokładnie zbadać jego posunięcia.

Pomysł ten spotkał się także z wyraźnym oporem ze strony społeczności zamieszkującej budynek. W 4274. odcinku lokatorzy otwarcie zaprotestowali przeciwko tworzeniu lokalu na dachu. Chcąc załagodzić narastający konflikt, Bożydar poczęstował sąsiadów nalewkami i złożył obietnicę wyremontowania dziedzińca, natomiast swojej żonie powierzył stworzenie projektu całej inwestycji. Milena od początku nie planowała stać z boku, a jej silne zaangażowanie wyraźnie sugerowało, że zamierza mieć realny wpływ na finalny wygląd tego miejsca.

W najnowszej odsłonie serialu Kluskowa doczeka się wreszcie oficjalnego stanowiska z rąk Bożydara. W trakcie uroczystej inauguracji lokalu mąż przedstawi ją zgromadzonym jako nową menadżerkę. Ponieważ pozostali wspólnicy nie zostali wcześniej uprzedzeni o tej nominacji, awans Mileny ma szansę wywołać w ich szeregach ogromną konsternację.

Kiedy oglądać 4319. odcinek „Na Wspólnej”? Data i godzina emisji w TVN

Należący do grona najdłużej wyświetlanych polskich seriali hit „Na Wspólnej” gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Premierową emisję 4319. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowano na czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie preferujący oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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