La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 525: Petra dostanie tajemniczy zeszyt. Ślub Manuela i Jany jest zagrożony?!

Santos wykradnie zeszyt Marii w 525. odcinku „La Promesy”

Manuel i pokojówka Jana planują potajemny ślub, ponieważ wiedzą, że ich związek może spotkać się ze sprzeciwem rodziny markiza. W 523. odcinku Manuel, po rozmowie z księdzem Samuelem, wrócił do pałacu, a w kolejnym zdradził Janie ustaloną datę ceremonii. Nie wszystko jednak układa się po myśli zakochanych. Jana obawia się reakcji bliskich narzeczonego, o czym wspomniała w 524. odcinku.

Tymczasem w 525. odcinku Manuel poinformuje Curra o dacie swojego ślubu. Nie będzie to jednak jedyna informacja, która może skomplikować sytuację pary. Santos wykradnie zeszyt Marii, przyjaciółki Jany, a następnie Petra przekaże go markizie. To niebezpieczny obrót spraw, ponieważ Cruz może dzięki temu poznać szczegóły planów syna. Czy kobieta dowie się o ślubie, zanim Manuel i Jana zdążą stanąć przed ołtarzem?

Martina przyzna się do zazdrości, a Lope wesprze Verę w 525. odcinku „La Promesy”

W 525. odcinku nie zabraknie również problemów uczuciowych. Martina przyzna Catalinie, że jest zazdrosna o Julię. Jej niepokój wiąże się z relacją dziewczyny z Currem, który coraz więcej czasu spędza u jej boku, ale nie dlatego, że to on łaknie jej towarzystwa, wręcz przeciwnie, to Julia zabiega o jego towarzystwo, a wszystko przed jej zainteresowanie zmarłym na wojnie Paco, który był jej szczególnie bliski. W 524. odcinku Curro przekazał Julii jego ostatnie słowa. Martina nie zdaje sobie sprawy, że Julia absolutnie nie kieruje się żadnymi romantycznymi uczuciami wobec Curro, dlatego nie będzie potrafiła ukryć swoich emocji przed kuzynką.

Lope złoży Verze ważną obietnicę w 525. odcinku „La Promesy”

Swoje problemy będą mieli również Vera i Lope. Księżna de Carril nie przestaje interesować się córką, a dziewczyna wciąż mierzy się z trudną przeszłością. W 515. odcinku matka Very dowiedziała się o jej związku z kucharzem, co nie zmieniło jej podejścia do córki. Teraz Lope obieca Verze, że przestanie wątpić w ich związek. Czy uda im się pokonać różnice społeczne, które wcześniej budziły niepokój kucharza?

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 525. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 525. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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