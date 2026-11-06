Na Wspólnej, odcinek 4319. Skrzywdzona Ula odegra się na Wysockim i zgłosi przestępstwo w dziekanacie

Wysocki znów zacznie naciskać na spotkanie z Ulą przed poprawką w 4319 odcinku „Na Wspólnej”

W 4319 odcinku „Na Wspólnej” Wysocki ponownie da o sobie znać i nie będzie zamierzał zostawić Uli w spokoju. Mężczyzna wyśle skrzywdzonej studentce wiadomość SMS, w której przypomni o zaplanowanych na kolejny dzień konsultacjach przed egzaminem poprawkowym z histologii. Hofferówna celowo zrezygnuje z tych spotkań, gdy tylko zorientuje się, co zaszło podczas wizyty w jego mieszkaniu. Wykładowca zwabi ją tam podstępem, poda środek usypiający i wykorzysta, choć sam oczywiście wyprze się winy. Prawdziwy przebieg tamtych wydarzeń zdradzą jednak siniaki na ciele dziewczyny, jej złe samopoczucie oraz wiadomości, których zupełnie nie będzie pamiętać.

Cała ta sytuacja sprawi, że Ula zacznie stronić zarówno od wykładowcy, jak i od własnej rodziny, która szybko zauważy jej dziwne zachowanie. Mimo to Hofferówna postanowi dusić ten dramat w sobie i nie wyzna bliskim prawdy. Sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, gdy wobec jej odmowy przyjścia na konsultacje Wysocki posunie się do szantażu. W 4319 odcinku „Na Wspólnej” cierpliwość studentki jednak się wyczerpie, ponieważ oprawca nie odpuści swoich nacisków nawet tuż przed samym terminem poprawki.

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Ula przerwie milczenie i zgłosi Wysockiego w dziekanacie w 4319 odcinku „Na Wspólnej”

Bohaterka znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. W 4319 odcinku „Na Wspólnej” Ula doskonale zrozumie, że zignorowanie zaproszenia Wysockiego skończy się zemstą i kolejnym oblanym egzaminem. Z kolei pojawienie się u wykładowcy oznaczałoby ryzyko, że mężczyzna znów zrobi jej krzywdę. Ta świadomość popchnie Hofferównę do przełamania strachu i zakończenia dotychczasowego milczenia na temat swojego dramatu.

Podczas konfrontacji w 4319 odcinku „Na Wspólnej” dziewczyna rzuci wykładowcy prosto w twarz, że jest w pełni świadoma wyrządzonej jej krzywdy. To jednak będzie dopiero początek jej działań, bo zaraz potem uda się do dziekanatu, by oficjalnie zawnioskować o zmianę egzaminatora na zbliżającej się poprawce. W złożonym dokumencie Ula dokładnie opisze zachowanie Wysockiego i będzie liczyć na jego ukaranie, co pozwoliłoby jej uwolnić się od prześladowcy i w spokoju napisać test.

Jaka będzie reakcja władz uczelni w 4319 odcinku „Na Wspólnej”?

Pozostaje pytanie, jak na ten krok zareagują pracownicy dziekanatu w 4319 odcinku „Na Wspólnej” i czy zaakceptują pismo studentki. Nie wiadomo jeszcze, czy władze uczelni dadzą wiarę słowom Uli, czy też wezmą w obronę wykładowcę, przedłużając tym samym jej piekło. Istnieje ryzyko kolejnego dramatu, który sprawi, że Hofferówna gorzko pożałuje zatajenia całej sprawy przed Kamilem, granym przez Kazimierza Mazura, oraz Dexem, w którego wciela się Jan Jakubik.

Z drugiej strony istnieje szansa, że w 4319 odcinku „Na Wspólnej” odważny krok dziewczyny uchroni przed niebezpiecznym zboczeńcem nie tylko ją samą, ale również inne studentki. Rozwiązanie tego wątku widzowie zobaczą już wkrótce na ekranach.

Kiedy oglądać 4319 odcinek „Na Wspólnej” w stacji TVN?

Telewizyjną premierę 4319 odcinka serialu „Na Wspólnej” zaplanowano na czwartek, 26 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.