Dramat w 4318 odcinku „Na Wspólnej”. Weronika wyjedzie do sanatorium, a Nalepa straci wzrok podczas operacji

Wyjazd Weroniki do sanatorium i wyczerpanie Lwa w 4318 odcinku „Na Wspólnej”

W nadchodzącym, 4318 odcinku „Na Wspólnej”, Lew osobiście przetransportuje Weronikę do ośrodka sanatoryjnego, gdzie Roztocka będzie miała wracać do pełni sił po brutalnym ataku Grega. Kobieta niemal straciła życie z rąk Kalskiego, a w wyniku odniesionych obrażeń będzie cierpieć na częściowy zanik pamięci. Biorąc pod uwagę jej stan, lekarz neurolog stanowczo zabroni prawniczce powrotu do pracy, argumentując to koniecznością dalszej regeneracji mózgu.

Prawniczka przystanie na propozycję wyjazdu, a w 4318 odcinku „Na Wspólnej” za kierownicą usiądzie sam Nalepa, mimo że będzie skrajnie wykończony. Lekarz będzie spędzał ostatnie dni, czuwając przy szpitalnym łóżku partnerki, natomiast noce poświęcał na kompletowanie dokumentacji do konkursu na stanowisko wicedyrektora placówki. Zdecyduje się w nim wystartować dopiero wtedy, gdy ukochana odzyska przytomność po dramatycznych wydarzeniach, a jakby tego było mało, kolejnego dnia będzie czekał go wyjątkowo skomplikowany zabieg chirurgiczny.

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Nalepa straci wzrok podczas operacji w 4318 odcinku „Na Wspólnej”

Skrajne przemęczenie organizmu w 4318 odcinku „Na Wspólnej” zbierze swoje żniwo w najmniej odpowiednim momencie. Bezpośrednio po odwiezieniu Weroniki do ośrodka, Lew przyjedzie do szpitala i usłyszy, że Oriana (Kamila Baar) zdołała przekonać pacjenta z tętniakiem do poddania się operacji. Chociaż chirurg bez wahania pojawi się na bloku operacyjnym, to właśnie tam rozegrają się dramatyczne sceny.

W 4318 odcinku „Na Wspólnej” w samym środku skomplikowanej procedury medycznej Nalepa dozna nagłego zamroczenia i całkowicie straci wzrok. Lekarz przestanie cokolwiek widzieć w krytycznym momencie zabiegu, od którego bezpośrednio będzie zależało przeżycie operowanego człowieka. Pod znakiem zapytania będzie stała reakcja obecnej na sali Oriany. Nie wiadomo, czy dawna kochanka wykorzysta słabość rywala w wyścigu o fotel wicedyrektora, czy też zdecyduje się udzielić mu wsparcia.

Czy ślepota Nalepy w 4318 odcinku „Na Wspólnej” będzie trwała?

Widzowie będą zachodzić w głowę, czy w 4318 odcinku „Na Wspólnej” problemy zdrowotne chirurga doprowadzą do trwałego kalectwa. Istnieje szansa, że nagła ślepota będzie jedynie przejściowym incydentem, wynikającym z ogromnego stresu o życie partnerki, braku snu oraz niepewnej przyszłości w szpitalu. Na ten moment nie jest jasne, czy dolegliwości ustąpią, czy też lekarz nigdy nie odzyska już dawnej sprawności.

Dalsze losy Lwa w 4318 odcinku „Na Wspólnej” pozostają niewiadomą, podobnie jak zachowanie samej Roztockiej. Niewykluczone, że Weronika na wieść o dramacie partnera przerwie kurację w sanatorium i natychmiast wróci, by otoczyć opieką potrzebującego pomocy ukochanego. Rozwiązanie tej zagadki nastąpi już wkrótce.

Kiedy oglądać 4318 odcinek „Na Wspólnej” w TVN?

Telewizyjna premiera 4318 odcinka serialu „Na Wspólnej” została zaplanowana na środę, 25 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.