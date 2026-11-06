Jak dziś wyglądają gwiazdy telenoweli "Gorzka zemsta"? To oni grali braci Reyes i siostry Elizondo

Gwiazdy telenoweli po latach

"Gorzka zemsta" to kolumbijska telenowela, którą na początku lat 2000. emitowano na antenie TVN. Produkcja szybko zdobyła w Polsce sporą popularność, a losy Juana, Oscara, Franca, Normy, Jimeny i Sary przyciągały przed ekrany wielu wiernych widzów. Choć serial zakończył się po 180 odcinkach, historia bohaterów na długo pozostała w pamięci fanów. W 2022 roku powstała kontynuacja, ale nie odniosła takiego sukcesu jak pierwsza część. Nigdy nie trafiła też do Polski. Główni aktorzy - Mario Cimarro, Danna Garcia, Paola Andrea Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss i Michel Brown - wciąż są wielkimi gwiazdami. Jak teraz wyglądają? Zobaczcie ich aktualne zdjęcia w galerii.

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O czym była "Gorzka zemsta"?

Trzej zżyci, lecz ubodzy bracia – Juan, Oscar i Franco Reyes – wiodą skromne życie wraz z młodszą siostrą Libią. Wszystko komplikuje się, gdy siedemnastolatka wdaje się w płomienny romans z majętnym seniorem, Bernardem Elizondo. Mężczyzna obiecuje jej małżeństwo, zatajając fakt, że ma żonę oraz trzy dorosłe córki: Normę, Jimenę i Sarę, dla których dopiero zamierza porzucić dotychczasowe życie. Tuż przed planowanym ślubem Bernardo ginie tragicznie w wypadku. Prawda wychodzi na jaw za sprawą prasy – załamana i upokorzona skalą kłamstw Libia odbiera sobie życie, skacząc w przepaść. Pogrążeni w żalu bracia Reyes poprzysięgają bezwzględny odwet na rodzie Elizondo. Plan zakłada uwiedzenie i bezwzględne porzucenie córek zmarłego bogacza. Podając się za robotników budowlanych, Juan, Oscar i Franco zatrudniają się przy wznoszeniu posiadłości dla Normy i jej męża, Fernanda. Misterny plan zemsty bierze jednak w łeb, gdy między braćmi a dziedziczkami rodzi się szczere uczucie. Nowo odkrytą miłość wystawi na próbę nie tylko przeszłość, ale i bezwzględna Dinorah Rosales, która nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć ich szczęście.

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