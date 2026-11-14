Na Wspólnej, odcinek 4317. Syn Doroty rzuci poważne oskarżenia w sprawie śmierci ojca. Włodek straci zaufanie do wspólniczki? [ZDJĘCIA]

„Na Wspólnej”, odcinek 4317. Roman Hoffer przyprowadza Norberta, który oskarża Dorotę Zakrzewską o morderstwo

Roman (Waldemar Obłoza) nadal drąży temat przeszłości Doroty (Edyta Jungowska), a jego rosnące wątpliwości co do uczciwości wspólniczki Włodka (Mieczysław Hryniewicz) popchną go do zorganizowania bezpośredniego spotkania. Hoffer przyprowadzi na Wspólną Norberta (Jan Naturski), który już wcześniej dzielił się niepokojącymi wieściami o Zakrzewskiej, jednak teraz wytoczy przeciwko niej znacznie cięższe działa. Podczas rozmowy syn Doroty otwarcie oświadczy, że matka zamordowała jego ojca, co ze względu na łączące ich więzy krwi może zabrzmieć wyjątkowo wiarygodnie. Sam fakt bliskiego pokrewieństwa nie daje jednak żadnej gwarancji, że relacja mężczyzny jest zgodna z prawdą. Roman wyjdzie najwyraźniej z założenia, że zwykłe powtarzanie podejrzeń to za mało, dlatego osobiście sprowadzi Norberta, aby ten powtórzył swoje zarzuty prosto w twarz Ziębie.

Mroczna przeszłość Doroty Zakrzewskiej w 4317. odcinku „Na Wspólnej”. Dlaczego Roman Hoffer jej nie ufa?

Podejrzliwość Romana względem Zakrzewskiej ma swoje konkretne źródło we wcześniejszych wydarzeniach z baru na Wspólnej. To właśnie tam Hoffer natknął się na mężczyznę, który opisał Dorotę jako złodziejkę winną śmierci swojego męża i kazał na nią uważać. Te rewelacje natychmiast wzbudziły czujność bohatera, który od tamtej pory zaczął z ogromnym dystansem traktować nową wspólniczkę Włodka.

Chociaż Hoffer od razu podzielił się tymi szokującymi doniesieniami z Ziębą, jego przyjaciel całkowicie wykluczył myśl, by Dorota była zdolna do zabicia męża. Taka reakcja nie zniechęciła jednak Romana do dalszego szukania prawdy. Mężczyzna postanowił dokładnie prześwietlić życiorys Zakrzewskiej i przekonał nawet Bogdana do dyskretnego zbadania jej przeszłości, aby zdobyć jakiekolwiek dowody.

Brak zaufania ze strony Romana odbijał się także na bieżącej działalności biznesowej Włodka oraz Doroty. Hoffer blokował między innymi proponowane przez Zakrzewską zmiany w wystroju baru, co postawiło Ziębę w trudnym położeniu między dwojgiem ludzi o zupełnie innych wizjach prowadzenia lokalu. Ostatecznie to Monika przecięła ten konflikt i zaakceptowała projekt nowej wspólniczki, jednak wzajemna niechęć pozostała.

„Na Wspólnej”, odcinek 4317. Włodek Zięba staje przed trudnym wyborem po słowach Norberta

Prawdziwy przebieg dawnych wydarzeń z życia Doroty wciąż pozostaje tajemnicą, a same zarzuty nie stanowią jeszcze dowodu jej winy. Twórcy nie ujawniają na razie dokładnych kulis śmierci męża Zakrzewskiej, przez co widzom trudno będzie ocenić prawdomówność Norberta. Cała ta sytuacja okaże się natomiast ogromnym testem dla Włodka i jego wiary w uczciwość wspólniczki. Do tej pory Zięba puszczał mimo uszu ostrzeżenia Romana, lecz teraz te same oskarżenia padną z ust członka rodziny Doroty, co może całkowicie zmienić jego dotychczasowe nastawienie do kobiety.

Kiedy oglądać 4317. odcinek „Na Wspólnej”? Data i godzina emisji w TVN oraz Playerze

Emitowane od poniedziałku do czwartku „Na Wspólnej” cieszy się statusem jednego z najdłużej obecnych na ekranach polskich seriali. Widzowie zobaczą 4317. odcinek serialu „Na Wspólnej” we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Nowy epizod zostanie również udostępniony w internecie dla użytkowników platformy streamingowej Player.

Sonda Na Wspólnej: Czy wierzysz, że Dorota naprawdę zabiła swojego męża? Tak Nie Trudno powiedzieć

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