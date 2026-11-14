Na Wspólnej, odcinek 4316: Greg Kalski udowodni, że jest niewinny? Oto, co ma na swoją obronę

„Na Wspólnej”, odcinek 4316. Greg Kalski okłamie policję w sprawie Weroniki Roztockiej

Składane przez Grega Kalskiego (Michał Sitarski) zeznania nie przyniosą oczekiwanego przełomu w śledztwie. Mężczyzna zatai przed funkcjonariuszami prawdziwy przebieg zdarzeń w domu Weroniki (Renata Dancewicz) oraz Lwa (Przemysław Sadowski). Stwierdzi na przesłuchaniu, że prawniczka po prostu sama się przewróciła, kreując całe to dramatyczne zajście na zwykły, nieszczęśliwy wypadek. Taka narracja zupełnie nie pokrywa się jednak ze znanymi już okolicznościami brutalnej napaści na kobietę.

Sam atak miał miejsce w 4311. odcinku serialu „Na Wspólnej”, kiedy pod nieobecność Lwa oraz Kacpra w ich domu niespodziewanie zjawił się Greg. Mężczyzna szukał swojej żony Eweliny (Marta Malikowska) i żądał ujawnienia miejsca jej pobytu. Wywiązała się awantura, podczas której napastnik szarpnął Weronikę i popchnął ją tak silnie, że uderzyła głową w schody. Kalski nie wezwał pogotowia do nieprzytomnej Roztockiej, tylko od razu zbiegł z miejsca wypadku, zostawiając poszkodowaną bez żadnej pomocy.

Konflikt narastał od dawna, ponieważ Weronika aktywnie wspierała Ewelinę w próbach uwolnienia się z toksycznego związku. Lekarz nie akceptował tego, że prawniczka wtrąca się w jego sprawy rodzinne. Już w 4302. odcinku, podczas kolejnej próby pomocy jego żonie, Kalski otwarcie zagroził Roztockiej śmiercią. Swoje zapowiedzi w najbardziej bezwzględny sposób wcielił w życie właśnie w odcinku numer 4311.

„Na Wspólnej”, odcinek 4316. Adwokat Zakościelny broni reputacji Grega Kalskiego

Interesy Grega reprezentuje mecenas Zakościelny. Adwokat podczas policyjnego przesłuchania będzie przekonywał funkcjonariuszy, że cieszący się szacunkiem lekarz nie mógłby popełnić takiego przestępstwa. Stawką jest tu nie tylko pozycja zawodowa Kalskiego. Podejrzany wykorzysta swoją dotychczasową nieposzlakowaną opinię, aby podważyć wiarygodność stawianych mu zarzutów i uniknąć odpowiedzialności za obrażenia Weroniki. Kreowanie go na osobę niezdolną do przemocy stworzy wyraźny kontrast z brutalnymi wydarzeniami, które faktycznie rozegrały się w domu prawniczki.

„Na Wspólnej”, odcinek 4316. Weronika Roztocka nie pamięta ataku

Sprawę dodatkowo utrudnia kondycja zdrowotna samej poszkodowanej. W 4315. odcinku Weronika odzyskała przytomność i ku ogromnej uldze męża rozpoznała swoich bliskich, ale straciła pamięć o Gregu oraz o tym, że niemal ją zabił. Mimo tak ciężkich przeżyć Roztocka nie zamierzała rezygnować z dalszego wspierania Eweliny. Lekarz neurolog stanowczo zabronił jednak prawniczce powrotu do obowiązków zawodowych, argumentując, że jej mózg wymaga teraz czasu na pełną regenerację. Kobieta musiała zaakceptować te zalecenia i odłożyć pracę na później. W 4316. odcinku wyjdzie na jaw, że Kalska zdobyła nową pracę i zapewni o swojej gotowości do poradzenia sobie w zmienionej rzeczywistości. W tym samym czasie Greg wraz ze swoim adwokatem będą konsekwentnie forsować na przesłuchaniu korzystną dla lekarza, zmyśloną wersję wydarzeń.

„Na Wspólnej”, odcinek 4316. Kiedy i gdzie oglądać serial w TVN oraz online?

Serial „Na Wspólnej” to jedna z najdłużej obecnych na polskich ekranach produkcji telewizyjnych, którą stacja TVN pokazuje od poniedziałku do czwartku. Premierową emisję 4316. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie znajdą ten epizod także w internecie na platformie streamingowej Player.

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