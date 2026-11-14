Pierwsza miłość, odcinek 4286: Mariusz wykorzysta dobre serce Marysi! Zmyśli historię, by wyciągnąć od niej gotówkę [ZDJĘCIA]

„Pierwsza miłość”, odcinek 4286. Mariusz planuje samodzielny przewóz narkotyków

W nadchodzącym epizodzie Mariusz przyjdzie do Pawła z ryzykowną ofertą. Poprosi brata o namiary na Emanuela, ponieważ chce na własną rękę zająć się transportem narkotyków i dobrze na tym zarobić. Nie chodzi tu jednak o zwykłe dorobienie sobie, lecz o spłatę ciążących na nim długów, które zmuszają go do błyskawicznego szukania gotówki. Paweł kategorycznie odmówi przyłożenia ręki do takiego procederu i nie przekaże mu oczekiwanego kontaktu. Zdeterminowany Mariusz nie porzuci jednak swoich zamiarów i po odrzuceniu jego prośby zacznie szukać alternatywnego sposobu na szybkie zdobycie funduszy.

Mariusz wyłudzi pieniądze od Marysi w 4286. odcinku „Pierwszej miłości”

Następną ofiarą manipulacji Mariusza padnie Marysia. Mężczyzna bezwzględnie wykorzysta jej troskę o los Pawła. Opowie kobiecie wyssaną z palca historię o rzekomych kłopotach finansowych brata, dając do zrozumienia, że pilnie potrzebuje on zastrzyku gotówki. Nieświadoma prawdziwych intencji rozmówcy Marysia nie zorientuje się, że Mariusz sam jest zadłużony i zbiera fundusze na rozkręcenie narkotykowego biznesu. Kobieta uwierzy w kłamstwa i przekaże oszustowi potrzebną kwotę. To postawi Pawła w skrajnie groźnym położeniu, gdyż nie dość, że nie zdoła powstrzymać brata przed wejściem w przestępczy światek, to jeszcze jego bliscy zostaną wykorzystani do osiągnięcia tego celu.

„Pierwsza miłość”. Paweł nie zatrzyma brata przed mafijnym zleceniem

Zdesperowany Mariusz za wszelką cenę dąży do wykorzystania Pawła dla własnych korzyści, a jego poczynania stają się coraz groźniejsze. Sytuacja zaogni się w kolejnym, 4287. odcinku, kiedy to Paweł odkryje kradzież kampera i zrozumie, że brat wziął auto w celu realizacji zlecenia dla mafii.

Kiedy oglądać 4286. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Widzowie zobaczą 4286. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcja pojawia się na ekranach regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym. Wszystkie odsłony są ponadto udostępniane w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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