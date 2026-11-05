Na Wspólnej, odcinek 4307. Szokujące zachowanie Piotra na komendzie! Nie będzie miał litości dla zatrzymanego [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-05 14:57

W 4307. odcinku serialu „Na Wspólnej” śledczy wreszcie dopadną pedofila, choć późniejsze przesłuchanie przybierze niebezpieczny obrót. Kluczem do ujęcia podejrzanego w parku okaże się udział Kiliana, który udając Stefanka, zaaranżuje spotkanie z „Dorką”. Skuteczna akcja sprawi, że Iga Przybysz (Lidia Sadowa) oraz Sławek Dziedzic (Mariusz Słupiński) spojrzą przychylniej na kompetencje Piotra. Nowy policjant straci jednak nad sobą panowanie, gdy aresztowany mężczyzna zacznie kpić ze śledczych, i wymierzy mu cios w twarz.

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Jak Kilian pomoże policji złapać pedofila?

Wątek dotyczący bezpieczeństwa Stefanka nadal wywołuje wielkie poruszenie. Przypomnijmy, że w 4303. odsłonie „Na Wspólnej” do Marty Leśniewskiej (w tej roli Joanna Jabłczyńska) dotarły szokujące doniesienia z prasy brukowej na temat domniemanych relacji jej syna z pedofilem, po czym chłopiec samowolnie opuścił szkołę i przepadł bez wieści. Choć już w 4304. odcinku Iga oraz Sławek namierzyli przestępcę, mężczyzna zdołał im uciec. Po powrocie na komisariat śledczy usłyszeli, że ich grupę wzmocni Piotr, który jest ekspertem od zwalczania cyberprzestępczości.

Przełom w tym trudnym śledztwie nastąpi w 4307. odcinku. Nowy specjalista zdoła skontaktować się ze sprawcą, natomiast Kilian udając Stefanka, zaaranżuje spotkanie z „Dorką” na terenie parku. Zorganizowana zasadzka pozwoli mundurowym na błyskawiczne ujęcie i aresztowanie poszukiwanego mężczyzny. Udana operacja sprawi, że Iga i Sławek wreszcie docenią wysoką skuteczność oraz profesjonalizm nowego kolegi z zespołu.

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Piotr zaatakuje zatrzymanego na przesłuchaniu

Samo ujęcie groźnego przestępcy nie rozładuje jednak gęstej atmosfery na komisariacie. W trakcie składania wyjaśnień aresztowany mężczyzna zamiast pójść na współpracę, zacznie otwarcie kpić z prowadzących sprawę funkcjonariuszy. Jego bezczelne prowokacje wystawią na ciężką próbę nerwy Piotra, który ostatecznie nie wytrzyma napięcia i wymierzy zatrzymanemu cios w twarz. Ten gwałtowny wybuch agresji policjanta całkowicie przyćmi wcześniejszy triumf związany z udaną zasadzką w parku. W tej chwili trudno jeszcze przewidzieć, jakie służbowe konsekwencje spotkają śledczego za tak rażące przekroczenie uprawnień podczas czynności procesowych.

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod w TVN i online?

Emitowane od wielu lat „Na Wspólnej” cieszy się niesłabnącą popularnością jako jedna z najdłużej obecnych na ekranach polskich produkcji, którą stacja TVN pokazuje od poniedziałku do czwartku. Premierę 4307. odcinka tego serialu zaplanowano na czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie preferujący oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4307
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