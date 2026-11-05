Na Wspólnej, odcinek 4307: Judyta uknuje obrzydliwy plan. Intymne nagranie Fabiana ma jej pomóc w karierze [ZDJĘCIA]

Na Wspólnej, odcinek 4307: Fabian pod ścianą po dawnych intrygach

Stosunki łączące Judytę i Fabiana już od dawna obfitowały w trudne emocje. W 4298. odsłonie „Na Wspólnej” bohater obiecał wstawić się za Bradecką u przełożonego, jednak oczekiwał czegoś w zamian i zaprosił koleżankę do swojego mieszkania. Spędzili ze sobą noc w 4302. odcinku, po czym uradowana kobieta pochwaliła się akceptacją jej autorskiego formatu przez zarząd stacji. Kochanek zauważył jednak w jej smartfonie datę chemioterapii jej synka, a następnie w tajemnicy przed Judytą doniósł szefowi, że podwładna może nie poradzić sobie z nowymi obowiązkami.

Na Wspólnej, odcinek 4307: Judyta obwinia Martę i zastawia pułapkę na kochanka

Bradecka, która nie ma pojęcia o zakulisowych działaniach Fabiana, całą swoją złość skieruje na Martę, widząc w niej główną sprawczynię odebrania jej projektu. Ma to swoje źródło w wydarzeniach z 4291. odcinka „Na Wspólnej”, kiedy to Judyta zastąpiła Leśniewską po jej rezygnacji z wywiadu z budzącym kontrowersje rozmówcą. Z kolei w 4303. epizodzie Baliszewski oddał Marcie nowy program stworzony właśnie przez Bradecką. Kobieta przypadkiem podsłuchała tę ofertę i natychmiast uznała, że za całym spiskiem stoi jej redakcyjna rywalka.

W 4307. odcinku zdeterminowana Judyta podejmie walkę o odzyskanie utraconej pozycji zawodowej. Spróbuje zaangażować w swoje działania Fabiana, lecz ten kategorycznie odrzuci jej propozycję. Odmowa nie powstrzyma jednak Bradeckiej przed realizacją celu. Kobieta w całkowitej tajemnicy zarejestruje ich intymne spotkanie, a jej partner nawet nie zorientuje się, że chwile spędzone sam na sam zostały nagrane.

Na Wspólnej, odcinek 4307: Marta konfrontuje się z Fabianem w sprawie Stefanka

W tym samym czasie wokół Fabiana zaczną narastać poważne wątpliwości związane z dramatem Stefanka. Przypomnijmy, że w 4303. odcinku „Na Wspólnej” portale plotkarskie rozpisywały się o domniemanych relacjach syna Leśniewskich z pedofilem. Zszokowana tymi doniesieniami Marta chwilę później musiała zmierzyć się z informacją, że chłopiec samowolnie opuścił szkołę i przepadł bez wieści.

Akcja 4307. odcinka przyniesie przełom, gdyż Gęba wytypuje Fabiana jako osobę odpowiedzialną za sprzedaż tych wrażliwych informacji dziennikarzom. To skłoni Martę do bezpośredniej rozmowy i zażądania od mężczyzny wyjaśnień twarzą w twarz. Wciąż pozostaje tajemnicą, jaką linię obrony przyjmie oskarżony oraz jakie skutki wywoła w przyszłości kompromitujący materiał wideo zdobyty przez Judytę.

Na Wspólnej, odcinek 4307: kiedy i o której godzinie oglądać w TVN oraz Playerze

Serial „Na Wspólnej” to jedna z najdłużej obecnych na polskim rynku telewizyjnym produkcji, którą stacja TVN prezentuje swoim widzom od poniedziałku do czwartku. Premiera 4307. odcinka „Na Wspólnej” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na głównym kanale TVN. Osoby preferujące oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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