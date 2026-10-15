Polka przebywa w ośrodku detencyjnym w USA. Czy służby podjęły wystarczające działania, by pomóc zatrzymanej?

Rodzina Polki przetrzymywanej w amerykańskim ośrodku detencyjnym wyraża obawy o jej stan zdrowia i długość postępowania.

Posłanka pyta, czy polski konsulat nawiązał kontakt z zatrzymaną i czy monitoruje przebieg jej sprawy w USA.

W interpelacji zawarto pytanie o to, jakie konkretnie działania podjęto, by zapewnić obywatelce RP należytą ochronę.

Zaniepokojona rodzina i interwencja w sprawie Polki w USA

Do biura poselskiego posłanki Darii Gosek-Popiołek zgłosiła się rodzina pani Beaty S., obywatelki Polski, która od dłuższego czasu przebywa w ośrodku detencyjnym prowadzonym przez amerykańskie służby imigracyjne (ICE). Z informacji przekazanych przez bliskich wynika, że kobieta od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i ma status stałego rezydenta. Rodzina wyraża zaniepokojenie długością postępowania administracyjnego, a także stanem zdrowia zatrzymanej.

W swojej interpelacji posłanka podkreśla, że choć decyzje amerykańskich organów imigracyjnych leżą w gestii władz USA, to rolą państwa polskiego jest zapewnienie swojej obywatelce odpowiedniej opieki i ochrony konsularnej. Celem pisma nie jest ocena działań strony amerykańskiej, a uzyskanie informacji o zakresie wsparcia udzielonego przez polskie służby.

Czy państwo pomaga? Seria pytań do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Posłanka Daria Gosek-Popiołek skierowała do resortu spraw zagranicznych 19 szczegółowych pytań dotyczących sprawy pani Beaty S. Chce przede wszystkim ustalić, czy ministerstwo w ogóle posiada informacje o sytuacji Polki i czy właściwy urząd konsularny nawiązał z nią kontakt lub podejmował takie próby.

W interpelacji padają również pytania o konkretne działania: ile not dyplomatycznych, zapytań czy wystąpień skierowano do władz amerykańskich od momentu uzyskania informacji o sprawie. Posłanka chce też wiedzieć, czy polskie służby monitorują stan zdrowia obywatelki, czy mają wiedzę o zapewnieniu jej dostępu do pomocy prawnej i medycznej oraz czy planowane są dalsze kroki dyplomatyczne.

Jakie są standardowe procedury w takich sytuacjach?

Sprawa pani Beaty S. stała się dla posłanki Gosek-Popiołek pretekstem do zadania pytań o ogólne mechanizmy ochrony Polaków za granicą. W interpelacji pyta ona, jakie standardowe procedury stosuje się wobec obywateli polskich przebywających w długotrwałej detencji oraz które z nich zostały zastosowane w tym konkretnym przypadku.

Ministerstwo zostało również poproszone o przedstawienie statystyk dotyczących liczby obywateli polskich przebywających w detencji imigracyjnej na terytorium USA w latach 2020-2026. Jak podkreślono w dokumencie, w sytuacjach długotrwałego zatrzymania kluczowe staje się zapewnienie skutecznego kontaktu konsularnego i monitorowanie przestrzegania podstawowych praw obywatela.

W interpelacji posłanka Daria Gosek-Popiołek pyta również o to, która komórka Ministerstwa Spraw Zagranicznych koordynuje działania w sprawie pani Beaty S. oraz czy rodzina zatrzymanej zwracała się wcześniej o pomoc do polskich placówek.