Pierwsza miłość, odcinek 4276: Coś złego zacznie dziać się z Julką! Dziewczyna nie poprosi o pomoc

Dziwne wiadomości Julki w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4276. odcinku „Pierwszej miłości” Julka zacznie ukrywać przed rodziną tajemnicę, która mogłaby wywołać spory niepokój. Nastolatka będzie otrzymywać niepokojące wiadomości, jednak nie podzieli się tym z rodzicami. Marysia i Kacper nie zauważą zmiany w zachowaniu dziewczyny, pochłonięci własnymi troskami. Ich brak czujności dziwi, szczególnie w kontekście niedawnych, alarmujących incydentów.

Zniknięcie Julki z „Pierwszej miłości”. Co wydarzy się w 4276. odcinku?

Warto przypomnieć, że w 4263. odcinku Julka zaobserwowała mężczyznę robiącego zdjęcia uczennicom. Wówczas interweniowali Marysia i Paweł, a ten drugi w 4265. odcinku próbował samodzielnie wyjaśnić sytuację. Obecnie pojawia się pytanie, czy wiadomości ukrywane przez nastolatkę łączą się z tamtą sprawą. Dramaturgia wzrośnie w 4277. odcinku, gdy Julka nie pojawi się w domu na noc. Co gorsza, Marysia odkryje telefon córki na jej łóżku, co doprowadzi do natychmiastowego wybuchu paniki i gorączkowych poszukiwań.

Gdzie i kiedy oglądać 4276. odcinek „Pierwszej miłości”?

Premiera 4276. odcinka „Pierwszej miłości” odbędzie się w piątek, 30 października 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcję można śledzić od poniedziałku do piątku o stałej porze. Dla widzów preferujących internet, serial dostępny jest również na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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