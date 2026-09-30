W poprzednim odcinku Santos przyznał Petrze, że zaprosił księżną de Carril, aby utrudnić Verze pracę. Po wielu miesiącach rozłąki Jana i Manuel wreszcie się spotkali. Petra otwarcie zagroziła Ayali. Salvador zaproponował Maríi, by ustalili datę ślubu, ale ona wciąż nie była pewna swojej decyzji. María odwiedziła Píę, która ukrywała się w jaskini. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 494 - streszczenie

Jana wyzna Manuelowi, że Pía wciąż żyje. Lorenzo zacznie podejrzewać, że służba potajemnie produkuje dżemy i sprzedaje je w Luján. Catalina postanowi pojechać do Pelaya, aby wyjaśnić nierozliczone sprawy z przeszłości. María poinformuje Janę o planowanym ślubie z Salvadorem. Alonso stanowczo zażąda, by María Antonia opuściła La Promesę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 494 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

494. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 8 października 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Jana wyjawi Manuelowi ważny sekret. Catalina postanowi wrócić do spraw z przeszłości i spotkać się z Pelayem. Alonso zażąda natomiast, by María Antonia opuściła La Promesę.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się romanse, rodzinne sekrety, walka o majątek oraz konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Marga Martínez jako Petra Arcos

Sara Molina jako María Fernández