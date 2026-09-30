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W poprzednim odcinku Santos przyznał Petrze, że zaprosił księżną de Carril, aby utrudnić Verze pracę. Po wielu miesiącach rozłąki Jana i Manuel wreszcie się spotkali. Petra otwarcie zagroziła Ayali. Salvador zaproponował Maríi, by ustalili datę ślubu, ale ona wciąż nie była pewna swojej decyzji. María odwiedziła Píę, która ukrywała się w jaskini. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 494 - streszczenie
Jana wyzna Manuelowi, że Pía wciąż żyje. Lorenzo zacznie podejrzewać, że służba potajemnie produkuje dżemy i sprzedaje je w Luján. Catalina postanowi pojechać do Pelaya, aby wyjaśnić nierozliczone sprawy z przeszłości. María poinformuje Janę o planowanym ślubie z Salvadorem. Alonso stanowczo zażąda, by María Antonia opuściła La Promesę.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 494 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
494. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 8 października 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Jana wyjawi Manuelowi ważny sekret. Catalina postanowi wrócić do spraw z przeszłości i spotkać się z Pelayem. Alonso zażąda natomiast, by María Antonia opuściła La Promesę.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się romanse, rodzinne sekrety, walka o majątek oraz konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Sara Molina jako María Fernández