"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 494

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-30 9:53

W 494 odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Alonso postawi Maríę Antonię pod ścianą. Zażąda, by jak najszybciej opuściła La Promesę. Tymczasem Jana zdecyduje się wyjawić Manuelowi sekret, który może wiele zmienić. W pałacu narastają napięcia, a kolejne sprawy z przeszłości znów dają o sobie znać.

W poprzednim odcinku Santos przyznał Petrze, że zaprosił księżną de Carril, aby utrudnić Verze pracę. Po wielu miesiącach rozłąki Jana i Manuel wreszcie się spotkali. Petra otwarcie zagroziła Ayali. Salvador zaproponował Maríi, by ustalili datę ślubu, ale ona wciąż nie była pewna swojej decyzji. María odwiedziła Píę, która ukrywała się w jaskini. Co wydarzy się dalej?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 494 - streszczenie

Jana wyzna Manuelowi, że Pía wciąż żyje. Lorenzo zacznie podejrzewać, że służba potajemnie produkuje dżemy i sprzedaje je w Luján. Catalina postanowi pojechać do Pelaya, aby wyjaśnić nierozliczone sprawy z przeszłości. María poinformuje Janę o planowanym ślubie z Salvadorem. Alonso stanowczo zażąda, by María Antonia opuściła La Promesę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 494 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

494. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 8 października 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Jana wyjawi Manuelowi ważny sekret. Catalina postanowi wrócić do spraw z przeszłości i spotkać się z Pelayem. Alonso zażąda natomiast, by María Antonia opuściła La Promesę.

Polecany artykuł:

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się romanse, rodzinne sekrety, walka o majątek oraz konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Sara Molina jako María Fernández
Dwie służące w białych czepkach rozmawiają z mężczyzną w kuchni. O serialu La Promesa przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

ROLKI

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic