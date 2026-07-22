Barwy szczęścia. Koniec przyjaźni Dominiki i Renaty w nowym sezonie! Nie daruje jej tego

Kryzys w przyjaźni Dominiki i Renaty narastał od dawna

Do niedawna Dominika i Renata, bohaterki "Barw szczęścia", tworzyły zgrany duet. Razem prowadziły kawiarnię "Feel Good" i zawsze służyły sobie pomocą. Sytuacja uległa pogorszeniu, gdy Renata wpadła w sidła nałogu lekowego, co negatywnie wpłynęło zarówno na jej życie osobiste, jak i zawodowe. Konieczny był pobyt w ośrodku zamkniętym. Choć wydawało się, że to już przeszłość, nowe odcinki pokażą, że dawne demony wciąż są obecne.

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Spór o kawiarnię w "Barwach szczęścia" zwiastuje wojnę

Przyszłość "Feel Good" stanie się głównym punktem spornym. Dominika złoży Renacie propozycję objęcia 20 procent udziałów, tłumacząc to swoimi nakładami finansowymi na wykup lokalu. Renata jednak stanowczo odrzuci te argumenty, traktując je jako atak.

- Kończy nam się umowa, więc próbujesz wykorzystać okazję i się mnie pozbyć!

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal swiatseriali.interia.pl, oferta Dominiki utwierdzi Renatę w przekonaniu, że ich przyjaźń to przeszłość. Kobieta poczuje się zmarginalizowana w miejscu, w które włożyła tyle pracy.

Kodur i Damian zaniepokojeni zachowaniem Renaty

Zmiany w zachowaniu Renaty dostrzeże również jej partner, Marcin Kodur. O problemach przyjaciółki Dominika porozmawia także z Damianem. Wójcik zauważy, że Renata stworzyła wokół siebie mur obronny, unikając w ten sposób konfrontacji z własnymi trudnościami.

- Otoczyła się murem i nikomu nie daje do siebie dostępu. Bo gdyby dała, to sama musiałaby się skonfrontować ze swoim problemem

Damian zdradzi Dominice, że nawet Marcin ma problemy w relacji z Renatą. Kobieta jest przekonana o wrogości otoczenia, odtrącając wszelkie próby wsparcia. Czy Dominika podejmie próbę ratowania relacji, czy uzna ją za zakończoną? Widzowie dowiedzą się tego z nowych odcinków "Barw szczęścia".