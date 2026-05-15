"Na sygnale", odcinek 912. Sam się otruł, by zostać gwiazdą internetu. Ratownicy znajdą się pod ostrzałem

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 912, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 912 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 912. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół doktora Banacha tym razem trafia na dyżurze na pacjenta, który ma zawał serca i spowodował przez to wypadek. Później za to cała ekipa próbuje ocalić życie chłopaka, który celowo zatruł się "nieznaną substancją", by sprawdzić, czy ratownicy zdołają mu pomóc i przy okazji zdobyć sławę w sieci. Interwencję obserwują na żywo miliony Internautów, cały czas medyków oceniając - i krytykując. Aż do chwili, gdy do akcji wkracza Wiktor, który okazuje się prawdziwym sigmą! Tymczasem Benio prezentuje w końcu Basi swój ostatni zakup - stare auto, które próbuje przerobić na kamper. Nieświadomy, że jego ukochanej taka "niespodzianka" wcale nie cieszy.

"Na sygnale" odcinek 912 - premiera i emisja

912. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 26 maja 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 912. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Kacper Szymon a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Hubert Jarczak, Anna Wysocka - Jaworska, Natalia Rewieńska, Adrianna Jagiełło, Jarosław Gruda, Tomasz Piątkowski, Monika Mazur, Justyna Sieniawska i Izydor Łobacz.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).