"Na Wspólnej". Eliza sięgnie DNA. Junior przyłapie ją z kochankiem - ZDJĘCIA

2026-04-17 14:02

W 4203. odcinku "Na Wspólnej" pożegnamy wszelkie szanse na to, że romans Elizy nie wywróci życia Bergów do góry nogami. Świadkiem jej zdrady stanie się bowiem jej własny syn, Junior. Jak do tego dojdzie i co właściwie się wydarzy? Ujawniamy szczegóły nowego odcinka polskiej telenoweli.

Na Wspólnej - to już koniec Elizy i Jarka? Junior przyłapie ją na zdradzie

Scenarzyści "Na Wspólnej" kochają zdrady i rozbijanie kolejnych związków, było zatem kwestią czasu, aż znów uraczą nas tego typu wątkiem. Tym razem padło na Elizę i Jarka, którzy byli razem od wielu lat i wychowują wspólnie dzieci. Bergowa zakochała się jednak w trenerze Juniora, Bartku, i sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Teraz zaś wejdzie na zupełnie nowy poziom dramy.

W 4203. odcinku "Na Wspólnej" Eliza podejmie poważną - i dobrą - decyzję, by poświęcić swą miłość do kochanka i ratować rodzinę. Odwożąc Juniora na trening rozmówi się z Bartkiem i oznajmi mu, że ich romans właśnie dobiegł końca. Niestety, emocje wezmą jednak górę i Eliza z Bartkiem rzucą się sobie w ramiona, by przeżyć jeszcze jeden, pożegnalny, pocałunek. I wtedy właśnie do pomieszczenia wparuje Junior. A wszystko przez zawistną Sylwię.

Eliza znów wpada w ramiona Bartka.
"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4203 (premiera 29 kwietnia)

Junior świadkiem zdrady Elizy! Eliza chce rzucić Bartka i uratować swoją rodzinę! Wyznaje Jarkowi, że się pogubiła i zainteresowała kimś – ale kłamie, że nie spała z tym facetem... Kiedy Bergowa przywozi syna na trening, chce się ostatecznie rozmówić się z Bartkiem. Między kochankami dochodzi do emocjonującej rozmowy zakończonej pożegnalnym pocałunkiem. Zazdrosna Sylwia doprowadza do tego, że to wszystko widzi… Junior! Mariusz oszalał?! Ola z tatą jedzie na pogrzeb rodziców Alana – Mariusz aż się trzęsie na myśl o tym. W kancelarii nie może się skupić podczas przygotowań do obrony przed sądem dyscyplinarnym. Nagle żegna Zakościelnego i pędzi na cmentarz. Gdy widzi tam Alana, wpada w szał! Brutalnie nokautuje Novaka a Olę i Zimińskiego ohydnie obraża! Brygida i Remek zrobią wszystko dla ojca a Jolanta dla... jego milionów! Matka Brygidy podczas zabawy z wnuczką odkrywa ukryte w domu Klusków ogromne ilości gotówki. Jolanta jeszcze bardziej stara się przypodobać Bożydarowi... Tymczasem Brygida i Remek decydują, że zamieszkają z rodzicami na jakiś czas – muszą pilnować ojca, by się leczył i przestał pić! Jednak za chwilę wszystko staje na głowie…

