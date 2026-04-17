Ostra awantura w "Na Wspólnej". Mariusz zaatakuje Alana i Olę. Reakcja Czerskiej będzie jednoznaczna - ZDJĘCIA

Ola i Mariusz w "Na Wspólnej" nie mają się ostatnio najlepiej. Katastrofa związana z mściwym klientem doprowadziła Czerskiego na skraj, a w nadchodzących odcinkach sytuacja będzie się tylko pogarszać. Dojdzie do tego, że Ola go zostawi i obwieści, że boi się go tak samo, jak kiedyś Alana.

"Na Wspólnej" - Czerski zaatakuje Olę

W 4203. odcinku Mariusz będzie przygotowywał się do sądu dyscyplinarnego, który ma przesądzić o jego przyszłej karierze - tudzież jej braku. Nie da rady się jednak skupić przez świadomość, że jego żona jest obecnie na pogrzebie swoich byłych teściów. Ostatecznie Czerski wparuje na pogrzeb rodziców Alana i wściekły rzuci się na Novaka z pięściami. Na tym jednak nie poprzestanie i... zwyzywa Olę i jej ojca, Marka. To przeleje czarę goryczy.

W 4204. odcinku "Na Wspólnej" Mariusz pojedzie do Oli (która wyprowadzi się od niego) i zacznie błagać ją o wybaczenie i jeszcze jedną szansę. Czerska będzie jednak nieubłagana - obwieści nawet, że boi się go równie mocno, co niegdyś Alana. Jak Czerski zniesie ten cios? W końcu musiało naprawdę zaboleć.

"Na Wspólnej" - streszczenie 4203. odcinka

Junior świadkiem zdrady Elizy! Eliza chce rzucić Bartka i uratować swoją rodzinę! Wyznaje Jarkowi, że się pogubiła i zainteresowała kimś – ale kłamie, że nie spała z tym facetem... Kiedy Bergowa przywozi syna na trening, chce się ostatecznie rozmówić się z Bartkiem. Między kochankami dochodzi do emocjonującej rozmowy zakończonej pożegnalnym pocałunkiem. Zazdrosna Sylwia doprowadza do tego, że to wszystko widzi… Junior! Mariusz oszalał?! Ola z tatą jedzie na pogrzeb rodziców Alana – Mariusz aż się trzęsie na myśl o tym. W kancelarii nie może się skupić podczas przygotowań do obrony przed sądem dyscyplinarnym. Nagle żegna Zakościelnego i pędzi na cmentarz. Gdy widzi tam Alana, wpada w szał! Brutalnie nokautuje Novaka a Olę i Zimińskiego ohydnie obraża! Brygida i Remek zrobią wszystko dla ojca a Jolanta dla... jego milionów! Matka Brygidy podczas zabawy z wnuczką odkrywa ukryte w domu Klusków ogromne ilości gotówki. Jolanta jeszcze bardziej stara się przypodobać Bożydarowi... Tymczasem Brygida i Remek decydują, że zamieszkają z rodzicami na jakiś czas – muszą pilnować ojca, by się leczył i przestał pić! Jednak za chwilę wszystko staje na głowie. Emisja w środę 29 kwietnia.

"Na Wspólnej" - streszczenie 4204. odcinka

Ola boi się Mariusza tak, jak… Alana! Po tym jak Czerski pobił na cmentarzu Alana i zwyzywał ją, Ola nie wraca do domu – jest kompletnie rozbita i zostaje z synkiem u rodziców. Niespodziewanie nachodzi ją Novak – prosi, by chroniła ich synka przed Mariuszem! Wkrótce Czerski pojawia się u Zimińskich - błaga żonę, żeby wróciła do niego. Obiecuje, że się zmieni. Ola odmawia – boi się go tak, jak kiedyś bała się Alana! Kalina zaczyna czuć, że Kasia gra? Kalina zdaje dziś egzamin adwokacki. Z kwiatami czeka na nią… Łukasz! Kobieta przegania kochanka w ostatniej chwili – bo pojawia się przejęty Tadeusz. Jakiś czas później Kalina spotyka się z Kasią i pyta o jej pozew rozwodowy – chce wiedzieć, czy nie zrezygnowała. Żbikowa zapewnia, że nie. Kalina jest nieufna... Koniec marzeń Honoraty i Romana?! Roman odbiera z komendy kamerę, która zarejestrowała podpalacza jego pensjonatu. Wychodząc, widzi prowadzonego przez policjantów mężczyznę, który zniszczył jego marzenia. Hoffer rzuca się na niego! Roman i Honorata spotykają się z kobietą, od której dzierżawili pensjonat. Są dobrej myśli – spore odszkodowanie pozwoli na jego odbudowę. Kobieta ma jednak swoje problemy i inne plany. Emisja w czwartek 30 kwietnia.