Hotel Paradise. Zapowiedziano dodatkowy odcinek, pełen ostrych spięć

Głosowanie na ostatniej Pandorze w 12. edycji programu "Hotel Paradise"

Najważniejszy odcinek dwunastej odsłony „Hotelu Paradise” zaplanowano na czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 20:00 w TVN7. Show niezmiennie prowadzi Edyta Zając. Właśnie podczas tego wielkiego finału okaże się, kto stanie na legendarnej ścieżce lojalności, walcząc o imponującą stawkę 200 tysięcy złotych, co jest absolutnym rekordem programu. Zanim jednak do tego dojdzie, dzień wcześniej, 20 maja, zawodników czeka rozstrzygające starcie. Spośród czterech par, zaledwie trzy przejdą dalej. Odpadający stracą szansę na główną wygraną, a zwycięska trójka zmierzy się z decydującą Pandorą.

To właśnie podczas tej ostatecznej Pandory padną najbardziej niewygodne pytania od osób, które wcześniej opuściły program. Byli uczestnicy będą bezwzględnie weryfikować zachowania, taktyki i kłótnie, które miały miejsce w willi. Kiedy emocje po serii trudnych pytań nieco opadną, odbędzie się głosowanie, które wskaże dwa najlepsze duety, gotowe stanąć na finałowej ścieżce.

Niespodzianka po finale "Hotelu Paradise"

Twórcy reality show postanowili wydłużyć sezon o dodatkowe wydarzenie. W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, zrealizowano zdjęcia do wyjątkowej „Super Pandory”. Ten nietypowy epizod został przygotowany już po powrocie ekipy z egzotycznej Tajlandii, dając im czas na przemyślenie wielu spraw. Uroczyste spotkanie poprowadziła Edyta Zając, gromadząc wybranych uczestników dwunastej edycji w specjalnie zaaranżowanym studiu.

Kiedy obejrzymy Super Pandorę w Playerze?

Ten unikalny materiał z „Super Pandorą” zasili wkrótce bibliotekę platformy Player. Twórcy formatu nie zdradzili jeszcze konkretnego terminu premiery tego odcinka. Jednak z pewnością będzie to prawdziwy test dla przyjaźni i romansów nawiązanych przed kamerami, a fani wreszcie poznają prawdę o aktualnych relacjach między uczestnikami.