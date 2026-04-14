"Na sygnale" odcinki 886-888. To się wydarzy 21-22 kwietnia - ZDJĘCIA

"Na sygnale" wraca z nowymi odcinkami, które będą wyjątkowo "wybuchowe". Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące odcinków 886, 887 i 888, których emisja odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia.

"Na sygnale", odcinek 886 - nieśmieszny żart i kolejne zarzuty wobec Miłosza

W 886. odcinku "Na sygnale" baza w Leśnej Górze zacznie już normalnie działać, bo wybuchająca paczka okaże się jedynie złośliwym "żartem". Policja nadal będzie jednak prowadzić śledztwo, szukając odpowiedzialnego za atak wandala o pseudonimie "Śmieszek". A Ula poinformuje Wiktora, że ze sprawą może być powiązany Miłosz.

- Przeszukali celę Miłosza... Znaleźli komórkę. [...] Używa Internetu, miał otwartą stronę na prywatnej grupie dyskusyjnej... - Ciekawe... "Nie mogłem zdobyć oryginału, użyłem zamiennika"... Patrz na login: Ivins_2000… Bruce Ivins był amerykańskim naukowcem, wysyłał listy z wąglikiem... [...] Miłosz wie więcej o "Śmieszku", niż chce nam powiedzieć…

"Na sygnale" - Róża idzie za głosem serca. Dokąd ją zaprowadzi?

Tymczasem Róża - po chwilach grozy, które przeżyła w poniedziałek - postanowi nagle posłuchać głosu serca… i to wcale nie przez stetoskop! Na kolejnym dyżurze dziewczyna pozna młodego pacjenta - Leona (w tej roli Julian Załuga) - który będzie miał atak padaczki, wywołany przez guz mózgu. Mimo choroby, chłopak nie straci jednak ani optymizmu… ani uroku.

- Wie pan, gdzie jest, co się dzieje?- Miałem atak, pani jest ratowniczką... Niemniej wygląda pani jak wróżka i tego się będę trzymał…

Po dotarciu do szpitala Leon zaproponuje Potockiej kolejne spotkanie… i naprawdę dziewczynę oczaruje.

- Czy jak wyjdę stąd... dasz się zaprosić na randkę?- Być może, to zależy…- Zapiszę ci swój numer, ok?... Zadzwonisz, jak już będziesz wiedziała...

"Na sygnale", odcinek 887 - poważna decyzja Róży, której może słono pożałować

A w 887. odcinku "Na sygnale" Róża w finale zgodzi się z pacjentem umówić. Gdy o planach koleżanki usłyszy Wiktor, od razu się zaniepokoi. "- To nie jest dobry pomysł... On jest chory i to poważnie. Guz mózgu, padaczka… To są ogromne problemy na starcie związku. […] Przy takim układzie trzeba myśleć głównie o tej drugiej osobie... Czy jesteś na to gotowa?". Róża, jak zwykle, głosu rozsądku jednak nie posłucha i w efekcie pójdzie z chłopakiem na randkę - gdy tylko chory opuści szpital.

- Myślałem, że będę musiał cię prosić i prosić…- A widzisz? Wystarczyło jedno spojrzenie...

A na jednym spotkaniu jej znajomość z Leonem wcale się nie zakończy. Czy Potocka znajdzie w końcu prawdziwą miłość?

"Na sygnale", odcinek 888 - tym razem Ela może pocieszyć się romansem

W 888. odcinku "Na sygnale" romantyczne chwile czekają serialową Elę. Gdy dziewczyna wyzna, jak bardzo czuje się samotna, Martyna z Różą postanowią "wyswatać" przyjaciółkę z Romkiem.

- No przecież mu się podobasz... Mówił Piotrkowi, że cię podrywał, ale nie byłaś zainteresowana…- Nie zauważyłam, żeby do mnie startował…- Bo może źle się do tego zabrał. On tylko zgrywa twardziela, w głębi duszy to wrażliwiec… Często z nim jeżdżę, to wiem!

Po rozmowie z koleżankami Ela przejmie inicjatywę - i w finale się z ratownikiem umówi.

- Idziemy w końcu na jakąś randkę czy nie? Okoliczności to sprawa wtórna…- Wymyślę coś fajnego!

"Na sygnale" - wielkie wyznanie Wiktora

Tymczasem Wiktor w kolejną środę wyzna w końcu Annie, że… zostaną ponownie dziadkami. A doktor Reiter zaprosi od razu Milenę do domu i zasypie dziewczynę pytaniami.

- Opowiesz mi o... spotkaniu z Czarkiem? [...] To musiała być miłość od pierwszego wejrzenia… Wiktor mówił, że przyjechałaś tutaj specjalnie dla Czarka?...- Nie wiedziałaś, że jest w Amsterdamie?- Jakoś tak… To miała być niespodzianka…- Piękna niespodzianka…- Chwileczkę!... Wiem, że to nie powinno tak wyglądać... ale nie tylko ja brałam w tym udział! Do tanga trzeba dwojga!- Masz pewność, że to... dziecko Czarka?- ...To był zły pomysł, żebym tu przychodziła!

Co z tego wyniknie? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "Na sygnale". (informacja prasowa)

