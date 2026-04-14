Darek z "Hotelu Paradise" szokuje zachowaniem. Związek z Oliwką wisi na włosku?

Oliwka i Darek z "Hotelu Paradise" zaliczają śmiały start znajomości

Podczas Rajskiej Wyroczni drogi Oliwki i Darka skrzyżowały się, tworząc nową parę w popularnym show. Początki wyglądały obiecująco, a wspólna rozmowa telefoniczna zwiastowała udaną relację. Niestety, czar szybko prysł, gdy nowy uczestnik zaprezentował kontrowersyjne oblicze, nieco zrażając do siebie niektórych mieszkańców willi.

Wejście mężczyzny do programu wywołało ogromne poruszenie. Świeżo upieczona partnerka obawiała się pierwszej nocy z obcą osobą, jednocześnie doceniając opiekuńczą postawę Krystiana. Gwoździem do trumny Darka okazały się braki w wiedzy geograficznej na temat Bieszczad oraz kontrowersyjne pytanie skierowane do Marty o jej operację plastyczną piersi. Po tych incydentach entuzjazm Oliwki osłabł.

Czy relacja w "Hotelu Paradise" ma szansę na przetrwanie?

Dalsze losy tego duetu stoją pod ogromnym znakiem zapytania. Chociaż status nowego domownika zapewnia Darkowi chwilową dyspensę, jego partnerka ewidentnie tęskni za stabilnością i taktem u boku Krystiana. Wszystko wskazuje na to, że Oliwka podejmie próbę powrotu do poprzedniego partnera, zostawiając kontrowersyjnego uczestnika na lodzie.

Fani "Hotelu Paradise" miażdżą Darka w sieci

Obserwatorzy formatu nie szczędzą gorzkich słów pod adresem nowego bohatera. W mediach społecznościowych zawrzało, a na oficjalnym profilu programu na Instagramie zaroiło się od krytycznych opinii oburzonych internautów. Widzowie bezlitośnie punktują brak kultury i rażącą niewiedzę mężczyzny.

Słoma, aż mnie w oczy zakuła😂🔥

Jezusie!!!! Co za młot!!!! 🔨

Moja pierwsze spostrzeżenie na nowego uczestnika że to wiejski cwaniak i przyglup. On się pyta co to Bieszczady 🤦🏼‍♀️no żenada

No As ... nie wie co to Bieszczady, Pola Elizejskie to podziemia, ktorych strzegl Anubis... przy nim Bartek to omnibus - brzmią jedne z licznych komentarzy pod postami "Hotelu Paradise" na Instagramie.

