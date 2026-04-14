"Na sygnale" odcinki 884-885. To się wydarzy 20 kwietnia - ZDJĘCIA

"Na sygnale" wraca z nowymi odcinkami, a w nich kolejne emocje i zaskoczenia. Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące odcinków 884 i 885, których emisja odbędzie się w dniu 20 kwietnia.

"Na sygnale", odcinek 884 - nieprzyjemne spotkanie z Miłoszem

W 884. odcinku "Na sygnale" Basia z Martyną znów spotkają się z Miłoszem.

- na widzeniu w zakładzie karnym.- Koleżanki sobie o mnie przypomniały, jak miło…- Nie jesteśmy twoimi koleżankami!

Mężczyzna postanowi w finale ratowniczki "przeprosić", przyznając, że atak na nie był błędem. "- Wiem, że to nie wasza wina... Nie wy zabiłyście mojego brata. To system. System go zabił...". Gdy dziewczyny spróbują nakłonić go do współpracy, Miłosz na nowo jednak wybuchnie - nadal przepełniony bólem i wściekłością.

- Miłosz, bez względu na to, kogo winisz, popełniłeś przestępstwo… A teraz popełniasz kolejne. Przedłużą ci wyrok.- Ale możesz to jeszcze zmienić... - Nic nie mogę zmienić! Mój brat nie żyje, a ja nawet nie mogłem go pożegnać! Przez chory system, którego wy bronicie!- Miłosz, naprawdę bardzo nam przykro, że twój brat nie żyje…- Gówno jest wam przykro! Ale spoko… wam nic się nie stanie!- A komu?... Miłosz, poczekaj! Porozmawiajmy!

A gdy ratowniczki opowiedzą w końcu o wszystkim znajomej policjantce - Uli - ta zachwycona nie będzie.

- On coś planuje…- Co planuje?- Nie powiedział.- Jeżeli jakimś cudem za tym stoi, teraz wie, że wy węszycie! Naraziłyście siebie i całą bazę! Nie róbcie więcej takich rzeczy bez porozumienia ze mną, okej?

"Na sygnale" - nowy podejrzany

Kilka godzin później inspektor Krzaklewska wyzna natomiast Wiktorowi, że o wandalizm podejrzewa wcale nie Miłosza, tylko... Gabriela!

- Nowak to trop, który muszę sprawdzić. Ataki zaczęły się, kiedy zniknął…- Gabryś nie zrobiłby czegoś takiego!- Słyszę takie teksty codziennie...

W finale do bazy w Leśnej Górze dotrze podejrzana przesyłka, która - pechowo - trafi w ręce doktora Góry."- Jakiś zadowolony pacjent przysłał słodki prezent!". Gdy lekarz paczkę otworzy, "podarunek" nagle wybuchnie, obsypując go białym proszkiem.

"Na sygnale", odcinek 885 - kwarantanna, panika i interwencja doktora Banacha

A w 885. odcinku "Na sygnale" cała stacja zostanie poddana kwarantannie, przez możliwe skażenie wąglikiem. "- Spokojnie, Artur, ogarniemy to... Wiktor Banach […], mamy podejrzenie ataku chemicznego lub biologicznego nieznaną substancją!" Ratownicy z Leśnej Góry będą w szoku, zwłaszcza gdy na miejscu zjawi się policja.

- "Do wszystkich zespołów, baza jest zamknięta do odwołania"...- Co?… Tam są nasze rzeczy!- Co oni tam robią?... Wiktor, co się dzieje? To jakiś żart?- Nie, Benio... To nie żart. Odejdź od drzwi! - Proszę się odsunąć!- Ale co się dzieje?!- Proszę odsunąć się od drzwi! Nikt nie wchodzi!

Tymczasem Róża, Wiktor i Artur kolejne godziny spędzą w strachu o swoje życie... Potocka szybko wpadnie w panikę i spróbuje uciec, ale na jej drodze stanie doktor Banach.

- Na mnie nie ma proszku... Ja nie jestem zakażona, nie mieszajcie mnie w to! Nie zgadzam się! Może wy jesteście już zainfekowani, ale ja nie! Wychodzę! - Nikt nie wychodzi... Takie są przepisy!- Mam gdzieś przepisy! Chcę do domu!- Nigdzie nie idziesz…- Bo co? Siłą mnie doktor zatrzyma?!- Jeśli będę musiał…- Łapy przy sobie! Nie ma doktor prawa!

A stan doktora Góry nagle się pogorszy…

- Wiktor… Słabo mi…- Spokojnie, Artur, jestem tutaj…- Duszno mi…- Zbadam cię, ale najpierw, spróbuj się uspokoić... Faktycznie, masz podniesioną temperaturę, ciśnienie też…- Boli mnie… Serce mnie boli…- Pewnie ze stresu... Trzeba by zrobić EKG, to może być zawał…

Bliscy ratowników zgromadzą się w końcu pod bazą – na czele z Anną i Beatą, które będą szaleć z niepokoju. W finale do akcji wkroczy za to Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chem-Eko ze straży pożarnej, która przeprowadzi na miejscu dekontaminację. A Róża, Artur oraz Wiktor na kolejne godziny trafią w szpitalu do izolatki… Co wykażą badania doktora Góry? I czy Róża zostanie oficjalnie ukarana za próbę buntu i ucieczki z bazy? Przekonamy się w kolejnych odcinkach "Na sygnale". (informacja prasowa)

