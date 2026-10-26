"Na sygnale". Nowy szef zaprosi Martynę na jacht, a Piotr wybuchnie zazdrością

"Na sygnale". Niebezpieczna relacja Martyny i Łukasza Piskorza wpłynie na jej małżeństwo

Wprowadzenie do obsady "Na sygnale" Pawła Ławrynowicza na początku września od razu zwiastowało poważne zawirowania w życiu Martyny Strzeleckiej. Nietypowa oferta pracy, którą złożył jej Łukasz Piskorz, zacznie w coraz większym stopniu odbijać się nie tylko na jej obowiązkach w stacji ratowniczej w Leśnej Górze, ale również na relacjach z mężem Piotrem.

Martyna poznała Łukasza, zarządzającego firmą produkującą leki oraz suplementy diety, podczas akcji ratunkowej w 934. odcinku "Na sygnale". Biznesmen od pierwszej chwili uległ zauroczeniu, zwracając uwagę nie tyle na jej kompetencje zawodowe, co przede wszystkim na urodę. Specjalnie odszukał ratowniczkę w szpitalu w Leśnej Górze, aby złożyć jej ofertę współpracy. Mężczyzna umiejętnie zmanipulował żonę Piotra za pomocą komplementów, chwaląc jej wiedzę medyczną, kulturę osobistą oraz osobisty urok, po czym zatrudnił ją u siebie w charakterze „konsultantki medycznej”.

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"Na sygnale". Jak Łukasz Piskorz przekonał Martynę Strzelecką do nowej pracy?

Co sprawiło, że bohaterka "Na sygnale" bez wahania przyjęła propozycję Łukasza? Biznesmen skusił ją wizją wprowadzania na rynek nowatorskich suplementów i leków, wśród których znajduje się przełomowy specyfik dla pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera. Piskorz zagwarantował Martynie, że testowany środek poprawił motorykę, samopoczucie oraz zredukował dezorientację u przeszło 80 procent badanych osób.

W rzeczywistości nowe stanowisko Martyny u boku Łukasza ma jednak drugie dno. Praca ta wiąże się bowiem z regularnymi delegacjami oraz udziałem w imprezach firmowych, które oficjalnie nazywane są „panelami eksperckimi”.

"Na sygnale", odcinek 944. Łukasz podrywa Martynę w hotelu i zaprasza na jacht

W 944. odcinku "Na sygnale", w trakcie jednego z takich wyjazdowych wydarzeń w ekskluzywnym hotelu, Strzelecka uratuje życie uczestnikowi spotkania. Wyczyn ten tak bardzo zachwyci jej nowego przełożonego, że mężczyzna zacznie ją bezceremonialnie adorować, całkowicie ignorując fakt, że ratowniczka ma męża. Szef przedsiębiorstwa farmaceutycznego ponownie obsypie Martynę komplementami, po czym złoży jej jednoznaczną propozycję przejścia do jego prywatnego pokoju.

„Wow, pięknie wyglądasz… Jak ty to robisz, że masz taką sylwetkę? Zapraszam na drinka! Mam tu fajny pokój z widokiem, możesz się odświeżyć, zrelaksować...”

Zaledwie kilka godzin później w tym samym, 944. odcinku "Na sygnale", Łukasz wyjdzie z kolejną inicjatywą wobec Martyny. Tym razem zaproponuje jej wspólny rejs jachtem po Morzu Bałtyckim.

„Za dwa tygodnie mamy duże sympozjum w Sopocie! Dwa dni na luksusowym jachcie, szampan, jacuzzi, pełen wypas... Jesteś zaproszona!”

„Dwa dni? Nie wiem, czy mogę…”

„Nie może cię zabraknąć! I koniecznie weź strój kąpielowy” - rzuci Łukasz, dając jasno do zrozumienia, że liczy na bliższą relację.

"Na sygnale", odcinek 945. Piotr odkrywa prawdziwe intencje Łukasza wobec Martyny

Kiedy w 945. odcinku "Na sygnale" Piotr dowie się o planowanym wyjeździe żony z przełożonym, wpadnie w szał zazdrości. Perspektywa dwudniowego pobytu Martyny na jachcie w towarzystwie szefa będzie dla niego nie do zaakceptowania, a tłumaczenia o zwykłej konferencji poświęconej przyszłości medycyny uzna za niewiarygodne. Ratowniczka twardo postawi jednak na swoim, zapewniając męża o czysto zawodowym charakterze wyjazdu i deklarując, że nie pozwoli ograniczać swojego rozwoju, co doprowadzi do ostrej awantury między małżonkami.

„Jasne! Picie szampana na jachcie to praca? I czemu akurat ty?!”

„Dziękuję, że tak we mnie wierzysz…”

„Nie widzisz, że on chce cię kupić?!” - rzuci Piotr, który trafnie oceni sytuację i błyskawicznie przejrzy plan biznesmena próbującego uwieść jego żonę.

Na szczęście jeszcze w 945. odcinku "Na sygnale" u Strzeleckich dojdzie do szczerej rozmowy i pojednania. Zgoda z mężem nie zmieni jednak planów Martyny, która mimo wszystko nie odwoła swojego wyjazdu na jacht z szefem.

„Zachowałem się jak buc. Ja po prostu... jestem o ciebie zazdrosny!”

„Wiem, ja też przepraszam... To będzie tylko ten jeden raz i kończę z tym! Jachty wcale mnie nie kręcą... Wolę karetkę! A ten Łukasz… Może i jest przystojny, ale wcale mi się nie podoba...”

„Co znaczy, że jest »przystojny«?”

„Żartuję! Jest brzydki jak noc! Paskudny, obleśny... Wstrętny!!!” - podsumuje swojego szefa Martyna, choć jej słowa będą całkowicie sprzeczne z tym, co naprawdę sądzi o Łukaszu.

Kiedy oglądać 944. odcinek "Na sygnale" w TVP2?

Emisja 944. odcinka serialu "Na sygnale" została zaplanowana na poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 22.20 na antenie stacji TVP2.