Odkryła rysunek Picassa na ścianie mieszkania w Warszawie. Janusz Zaorski zrobił o tym film. Oto Skład Konkursu Filmów Polskich 2026!

Znamy polskie filmy w konkursie na festiwalu ToruńCAMERIMAGE!

Organizatorzy 34. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE odkryli karty! Poznaliśmy właśnie listę produkcji, które powalczą o nagrody w prestiżowym Konkursie Filmów Polskich. Zapowiada się niezwykle emocjonująca rywalizacja, bo twórcy zabiorą nas w podróż przez zupełnie odmienne światy – od mrocznej przeszłości, przez poruszające ludzkie dramaty, aż po wizję przyszłości, w której nikt nie musi się starzeć. Jedną z najciekawszych propozycji wydaje się „Czas, który nie nadszedł” w reżyserii Julii Rogowskiej. To historia Sary i Oskara, którzy planowali zestarzeć się razem. Ich drogi rozeszły się, gdy on skorzystał z kuracji antygeriatrycznej, a ona pozostała wierna naturalnemu biegowi życia. Gdy po latach spotykają się ponownie, dzieli ich dosłownie wszystko. Czy uczucie ma szansę przetrwać w świecie, który odmawia prawa do przemijania?

Od westernu wojennego po dramat o poszukiwaniu domu

Wielka miłość, psychologiczny pojedynek i… Picasso na ścianie

Zupełnie inne emocje zaserwuje widzom, reżyser filmu. Akcja przenosi nas do lutego 1943 roku, gdzie niemiecki urzędnik poluje na złoto ukryte przez żydowskiego bogacza. Szybko okazuje się, że w grze jest więcej łowców, a prawdziwe tożsamości i motywacje bohaterów są o wiele bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Na ekranie rozegra się prawdziwa walka o przetrwanie i skarb, który może zmienić losy powstania w warszawskim getcie. W konkursie znalazł się także obrazw reżyserii. To opowieść o pięćdziesięcioletniej Romie, która znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia i desperacko marzy o znalezieniu miejsca, które mogłaby nazwać domem. Gdy traci już wszelką nadzieję, na jej drodze staje tajemnicza, trzydziestoletnia Marta. Z koleito film drogi w reżyserii. Polski makler giełdowy Piotr wyrusza w podróż ze swoim ojcem, ekscentrycznym greckim muzykiem, by uregulować sprawy spadkowe. Podróż starym samochodem z Grecji do Polski stanie się okazją do zmierzenia się z demonami przeszłości, rodzinną tajemnicą i niewypowiedzianym żalem. Wszystko nabierze nowej dynamiki, gdy na ich drodze pojawi się syryjska uchodźczyni.

Wśród tytułów walczących o nagrody nie zabraknie też historii inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami. Piotr Domalewski w filmie „Nasza rewolucja” opowie o niezwykłej miłości Jacka i Grażyny Kuroniów. Ich uczucie zostanie wystawione na ciężką próbę, gdy zaangażują się w walkę o wolność, a ich mieszkanie stanie się kwaterą główną opozycji. Film pokaże, czy miłość może przetrwać w rzeczywistości, która za wszelką cenę próbuje ich rozdzielić. Mocnych wrażeń dostarczy z pewnością „Pojedynek” Łukasza Palkowskiego. Jest rok 1939. W rosyjskiej niewoli ambitny agent próbuje złamać opór młodego polskiego pianisty. Jego kapitulacja ma pociągnąć za sobą innych osadzonych. Rozpoczyna się psychologiczna gra, w której stawką jest nie tylko życie, ale i honor. Na koniec prawdziwa gratka – „Syrenka Picassa” w reżyserii Janusza Zaorskiego. Film inspirowany prawdziwą historią opowiada o Mary, która przypadkiem odkrywa na ścianie swojego warszawskiego mieszkania… rysunek wykonany przez samego Pabla Picassa! Niezwykłe znalezisko wywróci jej życie do góry nogami i obudzi wspomnienia sąsiada, który doskonale pamięta wizytę słynnego artysty w Polsce w 1948 roku.