"M jak miłość. Paweł obwinia się o rozpad małżeństwa Marysi. Zszokuje Magdę wyznaniem

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-26 15:03

W 1951. odcinku „M jak miłość” dojdzie do dramatycznych wyznań. Paweł (Rafał Mroczek) wróci do Grabiny, by zająć się babcią Basią po wyjeździe Marysi (Małgorzata Pieńkowska) na Mazury. To właśnie tam Zduńskiego dręczyć będą wyrzuty sumienia. Mężczyzna zacznie obwiniać się o zdrady Artura (Robert Moskwa). W szczerej rozmowie z Magdą (Anna Mucha) wyzna, że przez jego problemy matka nie miała czasu dla męża, co mogło zniszczyć ich małżeństwo. Jak zareaguje przyjaciółka?

Zasmucona Magda patrzy na Pawła w serialu M jak miłość. O ich dramatycznej rozmowie przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1951. Paweł (Rafał Mroczek), Magda (Anna Mucha)

Paweł wyjawia Magdzie swoje obawy. W 1951. odcinku „M jak miłość” padną mocne słowa

Po wyjeździe Marysi na Mazury, dokąd uciekła, by dojść do siebie po zdradzie męża, Paweł postanowi zamieszkać w Grabinie. W 1951. odcinku „M jak miłość” Zduński przeprowadzi się do domu Mostowiaków wraz z synem Antosiem, by odciążyć Barbarę i pomóc w opiece nad dorastającą siostrą, Basią (Karina Woźniak).

Powrót na wieś stworzy okazję do głębokiej rozmowy z Magdą. Zduński otworzy się przed wieloletnią przyjaciółką, z którą od zawsze łączy go wyjątkowa nić porozumienia. Tym razem jednak słowa Pawła całkowicie ją zaskoczą, zwłaszcza że sama wciąż nie potrafi pojąć, dlaczego doszło do rozstania Rogowskich.

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M jak miłość, odcinek 1951: Paweł przyzna się, że zniszczył małżeństwo Marysi! To przez niego Artur znalazł sobie kochankę - ZDJĘCIA
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Paweł natychmiast przerwie jej wywód, przypominając, że winę za rozpad tego związku ponosi wyłącznie Artur.

– On... Ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć –

wycedzi Zduński, nie kryjąc wściekłości na ojczyma.

– Przykro mi...

odpowie cicho Magda.

– Miał kobietę, która go kocha, na którą zawsze mógł liczyć i to wszystko spieprzył! Rozpieprzył całą swoją rodzinę! Mam poczucie winy... –

wypali nagle Zduński, dając upust emocjom po tym, jak Artur wdał się w romans z Joanną (Dominika Sakowicz).

– Ty? Dlaczego? –

zapyta zszokowana kobieta.

Paweł uważa, że to przez niego Marysia straciła męża. Opowie o tym w 1951. odcinku „M jak miłość”

Zduński w 1951. odcinku serialu powróci wspomnieniami do trudnych chwil sprzed kilku miesięcy. Po tragicznej śmierci żony, Franki (Dominika Kachlik), zamknął się w sobie i uciekł na Mazury, gdzie topił żal w alkoholu. W tym czasie powierzył opiekę nad małym Antosiem właśnie Marysi.

– Może gdybym nie zostawił Antka mamie, to miałaby więcej czasu...

Magda stanowczo odrzuci te oskarżenia.

– Nie no co ty! Błagam cię, nie opowiadaj takich rzeczy! Artur powinien przy niej być, rozumiesz? Stać murem obok, pomagać, wspierać! Zwłaszcza w takim momencie!

Słowa Magdy nie uspokoją Pawła, który nie potrafi wybaczyć ojczymowi zrujnowania rodziny, podczas gdy sam stracił ukochaną po tragicznym wypadku.

– Zobacz jak to jest, niektórzy potrafią sobie sami zgotować piekło z życia, a niektórzy po prostu mają pecha –

podsumuje z goryczą Zduński. Wizja ostatecznego rozwodu Marysi i Artura pogłębiać będzie tylko jego wewnętrzny żal, a nienawiść do ojczyma będzie w nim rosła z każdym dniem.

Kiedy 1951. odcinek „M jak miłość”? Premiera w TVP2

Nowy, 1951. odcinek uwielbianego przez widzów serialu „M jak miłość” trafi na ekrany w poniedziałek, 26 października 2026 roku. Emisja zaplanowana jest tradycyjnie na godzinę 20.50 w telewizyjnej Dwójce.

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