"M jak miłość. Paweł obwinia się o rozpad małżeństwa Marysi. Zszokuje Magdę wyznaniem

Paweł wyjawia Magdzie swoje obawy. W 1951. odcinku „M jak miłość” padną mocne słowa

Po wyjeździe Marysi na Mazury, dokąd uciekła, by dojść do siebie po zdradzie męża, Paweł postanowi zamieszkać w Grabinie. W 1951. odcinku „M jak miłość” Zduński przeprowadzi się do domu Mostowiaków wraz z synem Antosiem, by odciążyć Barbarę i pomóc w opiece nad dorastającą siostrą, Basią (Karina Woźniak).

Powrót na wieś stworzy okazję do głębokiej rozmowy z Magdą. Zduński otworzy się przed wieloletnią przyjaciółką, z którą od zawsze łączy go wyjątkowa nić porozumienia. Tym razem jednak słowa Pawła całkowicie ją zaskoczą, zwłaszcza że sama wciąż nie potrafi pojąć, dlaczego doszło do rozstania Rogowskich.

– Nie mogłam w to uwierzyć, jak to usłyszałam. Dorośli ludzie, tyle lat razem, miłość, szczęście, wszystko mieli... I po prostu jak oni...

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Paweł natychmiast przerwie jej wywód, przypominając, że winę za rozpad tego związku ponosi wyłącznie Artur.

– On... Ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć –

wycedzi Zduński, nie kryjąc wściekłości na ojczyma.

– Przykro mi...

odpowie cicho Magda.

– Miał kobietę, która go kocha, na którą zawsze mógł liczyć i to wszystko spieprzył! Rozpieprzył całą swoją rodzinę! Mam poczucie winy... –

wypali nagle Zduński, dając upust emocjom po tym, jak Artur wdał się w romans z Joanną (Dominika Sakowicz).

– Ty? Dlaczego? –

zapyta zszokowana kobieta.

Paweł uważa, że to przez niego Marysia straciła męża. Opowie o tym w 1951. odcinku „M jak miłość”

Zduński w 1951. odcinku serialu powróci wspomnieniami do trudnych chwil sprzed kilku miesięcy. Po tragicznej śmierci żony, Franki (Dominika Kachlik), zamknął się w sobie i uciekł na Mazury, gdzie topił żal w alkoholu. W tym czasie powierzył opiekę nad małym Antosiem właśnie Marysi.

– Może gdybym nie zostawił Antka mamie, to miałaby więcej czasu...

Magda stanowczo odrzuci te oskarżenia.

– Nie no co ty! Błagam cię, nie opowiadaj takich rzeczy! Artur powinien przy niej być, rozumiesz? Stać murem obok, pomagać, wspierać! Zwłaszcza w takim momencie!

Słowa Magdy nie uspokoją Pawła, który nie potrafi wybaczyć ojczymowi zrujnowania rodziny, podczas gdy sam stracił ukochaną po tragicznym wypadku.

– Zobacz jak to jest, niektórzy potrafią sobie sami zgotować piekło z życia, a niektórzy po prostu mają pecha –

podsumuje z goryczą Zduński. Wizja ostatecznego rozwodu Marysi i Artura pogłębiać będzie tylko jego wewnętrzny żal, a nienawiść do ojczyma będzie w nim rosła z każdym dniem.

Kiedy 1951. odcinek „M jak miłość”? Premiera w TVP2

Nowy, 1951. odcinek uwielbianego przez widzów serialu „M jak miłość” trafi na ekrany w poniedziałek, 26 października 2026 roku. Emisja zaplanowana jest tradycyjnie na godzinę 20.50 w telewizyjnej Dwójce.