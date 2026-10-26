"M jak miłość. Paweł obwinia się o rozpad małżeństwa Marysi. Zszokuje Magdę wyznaniem

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Paweł wyjawia Magdzie swoje obawy. W 1951. odcinku „M jak miłość” padną mocne słowa
Po wyjeździe Marysi na Mazury, dokąd uciekła, by dojść do siebie po zdradzie męża, Paweł postanowi zamieszkać w Grabinie. W 1951. odcinku „M jak miłość” Zduński przeprowadzi się do domu Mostowiaków wraz z synem Antosiem, by odciążyć Barbarę i pomóc w opiece nad dorastającą siostrą, Basią (Karina Woźniak).
Powrót na wieś stworzy okazję do głębokiej rozmowy z Magdą. Zduński otworzy się przed wieloletnią przyjaciółką, z którą od zawsze łączy go wyjątkowa nić porozumienia. Tym razem jednak słowa Pawła całkowicie ją zaskoczą, zwłaszcza że sama wciąż nie potrafi pojąć, dlaczego doszło do rozstania Rogowskich.
– Nie mogłam w to uwierzyć, jak to usłyszałam. Dorośli ludzie, tyle lat razem, miłość, szczęście, wszystko mieli... I po prostu jak oni...
Paweł natychmiast przerwie jej wywód, przypominając, że winę za rozpad tego związku ponosi wyłącznie Artur.
– On... Ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć –
wycedzi Zduński, nie kryjąc wściekłości na ojczyma.
– Przykro mi...
odpowie cicho Magda.
– Miał kobietę, która go kocha, na którą zawsze mógł liczyć i to wszystko spieprzył! Rozpieprzył całą swoją rodzinę! Mam poczucie winy... –
wypali nagle Zduński, dając upust emocjom po tym, jak Artur wdał się w romans z Joanną (Dominika Sakowicz).
– Ty? Dlaczego? –
zapyta zszokowana kobieta.
Paweł uważa, że to przez niego Marysia straciła męża. Opowie o tym w 1951. odcinku „M jak miłość”
Zduński w 1951. odcinku serialu powróci wspomnieniami do trudnych chwil sprzed kilku miesięcy. Po tragicznej śmierci żony, Franki (Dominika Kachlik), zamknął się w sobie i uciekł na Mazury, gdzie topił żal w alkoholu. W tym czasie powierzył opiekę nad małym Antosiem właśnie Marysi.
– Może gdybym nie zostawił Antka mamie, to miałaby więcej czasu...
Magda stanowczo odrzuci te oskarżenia.
– Nie no co ty! Błagam cię, nie opowiadaj takich rzeczy! Artur powinien przy niej być, rozumiesz? Stać murem obok, pomagać, wspierać! Zwłaszcza w takim momencie!
Słowa Magdy nie uspokoją Pawła, który nie potrafi wybaczyć ojczymowi zrujnowania rodziny, podczas gdy sam stracił ukochaną po tragicznym wypadku.
– Zobacz jak to jest, niektórzy potrafią sobie sami zgotować piekło z życia, a niektórzy po prostu mają pecha –
podsumuje z goryczą Zduński. Wizja ostatecznego rozwodu Marysi i Artura pogłębiać będzie tylko jego wewnętrzny żal, a nienawiść do ojczyma będzie w nim rosła z każdym dniem.
Kiedy 1951. odcinek „M jak miłość”? Premiera w TVP2
Nowy, 1951. odcinek uwielbianego przez widzów serialu „M jak miłość” trafi na ekrany w poniedziałek, 26 października 2026 roku. Emisja zaplanowana jest tradycyjnie na godzinę 20.50 w telewizyjnej Dwójce.