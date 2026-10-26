Damian z "Love is Blind" szczerze konsekwencjach udziału w programie. Nie może zmienić pracy?!

Damian z "Love is Blind: Polska" szczerze o życiu po programie

Widzowie kojarzą Damiana z udziału w formacie "Love is Blind: Polska", gdzie single i singielki osoby szukają drugiej połówki w ramach eksperymentu i spotkań w kapsułach. Zakończenie emisji sprawiło, że jego dalsze losy prywatne oraz podejmowane kroki zaczęły wywoływać spore emocje i kontrowersje. Niedawno duży skandal wybuchł po premierze utworu muzycznego z nawiązaniami do Marty, czyli jego byłej partnerki, z którą zdecydował się wziąć ślub.

Goszcząc w programie "A jednak PODCAST", uczestnik szerzej omówił swoje emocje oraz aktualne położenie na rynku pracy. Mężczyzna otwarcie przyznał, że próby znalezienia właściwej drogi zawodowej nie zawsze układały się zgodnie z jego planem, wskazując przy tym na konkretne trudności, z którymi osobiście musiał walczyć.

Damian z "Love is Blind" stracił szansę na wymarzoną pracę przez udział w show?

„Jeżeli chodzi o moją karierę, to wydaje mi się, że nie jestem poważnie brany przez rekruterów. Zresztą już miałem sytuację, że można powiedzieć, zostałem odrzucony przez program, a to była moja wymarzona praca (…)” – powiedział Damian w rozmowie z prowadzącą „A jednak PODCAST”, dziennikarką Pauliną Sochą-Jakubowską.

Wyznanie to stanowi dowód na to, że rozpoznawalność zdobyta w głośnym formacie telewizyjnym nie gwarantuje sukcesów na innych polach. Bohater show wyraźnie podkreślił swoje zmagania na gruncie zawodowym oraz towarzyszące mu wrażenie jakiegoś rodzaju lekceważenia ze strony osób prowadzących rekrutacje.

Nowa piosenka Damiana z "Love is Blind" wywołała falę krytyki

Publikacja wywiadu zbiegła się z momentem, w którym uczestnik "Love is Blind: Polska" znów znalazł się w centrum uwagi za sprawą wydanego przez siebie kawałka. Piosenka zebrała negatywne recenzje, a jej debiut stał się głównym punktem debat na temat poczynań mężczyzny po zakończeniu telewizyjnej przygody. Gospodyni formatu "A jednak PODCAST" wyjaśniła jednak, że materiał zarejestrowano jeszcze przed wypuszczeniem tego głośnego utworu do sieci. Właśnie z tego względu w rozmowie zabrakło pytań o pobudki stojące za wejściem w branżę muzyczną oraz o sam debiut piosenki. Podczas nagrania Damian ukazał znacznie bardziej stonowane oblicze niż to, które zapamiętała część odbiorców śledzących reality show, koncentrując się na swojej historii, emocjach oraz barierach w budowaniu kariery.