"Na sygnale", odcinek 906. "Śmieszek" znów atakuje i grozi, że rozpęta piekło

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 906, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 906 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 906. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Na kolejnym dyżurze Piotrek z Alkiem - razem z praktykantką Lusią - muszą pomóc starszemu pacjentowi z niewydolnością nerek, u którego sąsiadka, podająca się za "chirurga fantomowego", "zdiagnozowała" raka, bez żadnych badań i wizyty u specjalisty. Z kolei zespół Benia trafia na przypadek porażenia prądem, który doprowadził do poparzenia, urazu kostki i problemów z sercem. A przy okazji doktor Vick postanawia kupić kamper i zaczyna marzyć o ruszeniu z Basią w podróż życia nie dostrzegając, że jego ukochana wcale nie jest tym pomysłem zachwycona. Tymczasem "Śmieszek" zamieszcza w sieci kolejne nagranie i żąda od ministra zdrowia trzech milionów złotych - grożąc, że "rozpęta piekło". A Wiktor z Piotrem obawiają się, że haker naprawdę zaatakuje.

"Na sygnale" odcinek 906 - premiera i emisja

906. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 18 maja 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 906. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Joanna Titkow a w obsadzie znaleźli się: Dariusz Wieteska, Adam Turczyk, Hubert Jarczak, Anna Wysocka - Jaworska, Izydor Łobacz, Wojciech Kuliński i Justyna Sieniawska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).