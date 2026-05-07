"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 918

"Dziedzictwo" to serial, w którym codzienność bohaterów jest nieustannie wystawiana na próbę przez cienie przeszłości i nowe zagrożenia. Ostatnio Aynur z ogromnym poświęceniem zajmowała się Sinanem w szpitalu, a po jego wypisie prokurator zamieszkał u niej i Adalet, chroniąc je przed zemstą wspólnika Hakana. Tymczasem Nana zlekceważyła przestrogi Poyraza i udała się na zakupy do pobliskiej dzielnicy, gdzie wpadła w poważne tarapaty. Na szczęście mężczyzna w ostatniej chwili przybył jej z pomocą, gdy została napadnięta podczas tej niefortunnej wyprawy. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy w domu rodzinnym Poyraza zjawił się brat Cansel, który oczarowany urodą Nany natychmiast zapragnął zdobyć jej względy. Zobaczmy zatem, co przyniesie kolejna odsłona tej wciągającej historii.

"Dziedzictwo" odc. 918 - streszczenie

Cansel nie ustaje w próbach uprzykrzenia życia Nanie i zleca jej skomplikowane zadania mające na celu jej upokorzenie. Poyraz, który martwi się o stan dziewczyny, decyduje się ją odwiedzić i wtedy zostaje poproszony przez bratową o naprawienie szafki. W momencie, gdy mężczyzna zostaje sam na sam z Naną, z mebla niespodziewanie wylewa się woda prosto na ich głowy. Całe to zdarzenie utwierdza Poyraza w przekonaniu, że za niefortunnym incydentem stoi złośliwość Cansel. W międzyczasie Nana wpada w oko agentce modelingu Banu, która widzi w niej potencjał na gwiazdę wybiegów, jednak propozycja sesji zostaje odrzucona. Tymczasem Ferit zabiera bliskich na piknik, by sprawić radość Ayse, ale wspólny odpoczynek przerywa nagłe pojawienie się Deryi.

"Dziedzictwo" odc. 918 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej tureckiej produkcji z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym wyjaśnią się dalsze losy ich ulubieńców. Warto zaplanować popołudnie tak, aby zasiąść przed telewizorem w odpowiednim momencie i śledzić rozwój wypadków na ekranie. Odcinek zostanie wyemitowany zgodnie z planem w czwartek, aby kontynuować wątki rozpoczęte w poprzednich dniach. Serial "Dziedzictwo" o numerze 918 będzie można obejrzeć 14 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść przeszła długą drogę, zaczynając od trudnych losów Seher i Yamana, a kończąc na zupełnie nowych relacjach w czwartym sezonie. Choć obsada na przestrzeni lat ulegała zmianom, produkcja wciąż skupia się na silnych więziach i poszukiwaniu szczęścia po wielu bolesnych stratach. Obecnie uwaga skupia się przede wszystkim na Nanie i Poyrazie, którzy próbują budować wspólną przyszłość mimo licznych przeciwności. Jeśli zastanawiacie się, kogo możemy oglądać w tym serialu, to lista aktorów jest naprawdę imponująca. W obsadzie tego serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)