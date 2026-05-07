"Na sygnale", odcinek 905. Szokujące odkrycie Artura. Beata znalazła nowego męża!

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 905, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 905 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 905. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Piotr i Britney tym razem trafiają na młodziutką pacjentkę, która ma chorobę Leśniowskiego - Crohna, poważne problemy skórne oraz zaburzenia neurologiczne - i widząc, w jak koszmarnym jest stanie, od razu podejrzewają, że dziewczynka może być niewłaściwie leczona. Zespół doktora Góry musi pomóc mężczyźnie, który ma poważne urazy po upadku z drabiny i wylądował w dodatku na wiaderkach z toksyczną farbą, na którą jest uczulony. Tymczasem po pracy Artur odkrywa, że Beata postanowiła go "zastąpić" i znalazła sobie nowego męża.

"Na sygnale" odcinek 905 - premiera i emisja

905. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 18 maja 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 905. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Monika Purzycka a w obsadzie znaleźli się: Dariusz Wieteska, Paulina Zwierz, Tomasz Piątkowski, Adam Turczyk, Monika Mazur, Amelia Radecka, Krystyna Tkacz, Jarosław Gruda, Justyna Sieniawska i Natalia Rewieńska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).