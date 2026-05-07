"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 868

Losy mieszkańców madryckiej kamienicy w serialu ""Akacjowa 38"" nieustannie obfitują w trudne do przewidzenia zdarzenia oraz bolesne dylematy. Ostatnio Liberto stał się powiernikiem sekretu Leonor i Iniga, których nakrył na pocałunku, po czym obiecał zachować tę informację dla siebie. Z kolei pułkownik Valverde postanowił samodzielnie ratować Silvię, gdyż jej szef wykazał się sceptycyzmem wobec grożącego jej ze strony generała Zavali niebezpieczeństwa. Bardzo trudne chwile towarzyszyły Casildzie, która pod wpływem środków uspokajających wciąż spała i nie miała pojęcia o tym, że Martin zmarł. Niepokój wzbudził również stan zdrowia Blanki, u której wystąpiło krwawienie mogące realnie zagrozić jej dziecku. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 868 - streszczenie

Liberto decyduje się na szczere wyznanie wobec Flory, podkreślając, że ich wspólny pocałunek był zupełnie pozbawiony znaczenia. Sugeruje on kobiecie, by przestała szukać u niego uwagi i zamiast tego skupiła się na naprawieniu swojego małżeństwa. Inigo czuje się zdezorientowany nagłym dystansem Leonor, jednak ona uznaje, że liczne nieszczęścia wokół nie pozwalają jej na romans z kimś, kto ma żonę. Z kolei Jaime próbuje wyjaśnić Blance, że nagłe odejście Diega było podyktowane chęcią zaoszczędzenia jej widoku jego własnej agonii. W tym samym czasie Samuel pojawia się w więziennej celi u Diega, by wykrzyczeć mu w twarz oskarżenia o śmierć Martina i pogorszenie kondycji Blanki.

"Akacjowa 38" odc. 868 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów mieszkańców madryckiej kamienicy to dla wielu osób stały punkt popołudniowego odpoczynku przed telewizorem. Każdy kolejny dzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między mieszkańcami i ich służbą. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Blanki, Samuela i Diega, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:55.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska produkcja kostiumowa przenosi nas prosto na ulice Madrytu z początku ubiegłego wieku, gdzie luksusowe mieszkania sąsiadują z trudną rzeczywistością pokojówek. W tej opowieści znajdziecie wszystko to, co fani gatunku cenią najbardziej: wielkie tajemnice, niespełnione miłości oraz nagłe zwroty akcji rozgrywające się w pięknych wnętrzach. Serial podbił serca wielu osób w Polsce, które z zapartym tchem sprawdzają, jakie jeszcze sekrety skrywają lokatorzy słynnego budynku. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o poświęceniu i walce o własne szczęście w historycznym anturażu. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)