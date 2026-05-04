"Na sygnale", odcinek 902. Nowy ratownik trafia do Leśnej Góry. Od razu robi się nieprzyjemnie

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 902, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 892 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 892. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: W bazie w Leśnej Górze zaczyna pracę nowy, niedoświadczony ratownik tuż po studiach - Grzegorz - którego doktor Góra nie wita zbyt miło. Na kolejnym dyżurze zespół Artura walczy o życie nastolatka z głęboką raną kłutą klatki piersiowej. Z kolei Sonia i Romek odpowiadają na wezwanie do 7-latka, który ma zapaść po zjedzeniu czekolady i na miejscu odkrywają, że ich pacjentem jest kundelek. Tymczasem Alek z Piotrem postanawiają jeszcze raz porozmawiać z Borsukiem w sprawie zaginięcia Gabriela.

"Na sygnale" odcinek 892 - premiera i emisja

892. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 12 maja 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 892. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Dominik Gąsiorowski, a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Monika M, Izydor Łobacz, Natalia Rewieńska, Wojciech Kuliński, Małgorzata Tuszyńska, Adam Turczyk, Dariusz Wieteska i Justyna Sieniawska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).