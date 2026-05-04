Zaskakujący zwrot akcji w "M jak miłość". Budzyńska na celowniku bezwzględnego bandyty

Emisja 1934 odcinka serialu "M jak miłość" już wkrótce

W 1934. epizodzie popularnej produkcji telewizyjnej to właśnie w lokalu gastronomicznym rozegrają się kluczowe, niezwykle nerwowe wydarzenia. Jabłoński umówi się tam z Pauliną, dążąc do całkowitego odzyskania nad nią władzy. Mężczyzna nie ograniczy się jedynie do psychologicznej manipulacji. Jego makabryczny plan zakłada odurzenie kobiety i wywiezienie jej siłą, co ma stanowić ostateczne rozwiązanie problemu jej nieposłuszeństwa.

Magda Budzyńska w "M jak miłość" staje w obronie Pauliny

W tym krytycznym momencie do akcji zdecyduje się wkroczyć Magda. Kobieta ruszy na pomoc Paulinie, kompletnie nie zdając sobie sprawy ze skali zagrożenia. Bezwzględny zamysł Jabłońskiego polega na podaniu partnerce środków odurzających i uprowadzeniu jej, aby całkowicie ją zniewolić. Do tych mrożących krew w żyłach wydarzeń dojdzie w lokalu należącym do Kingi. To właśnie w tym miejscu Budzyńska zmierzy się z wynajętym przez Jabłońskiego bandytą, który stanie się jej nowym, potężnym wrogiem.

Groźny kryminalista z tatuażem na twarzy grozi Magdzie

W bistro zmaterializuje się szofer Jabłońskiego, będący w rzeczywistości brutalnym przestępcą, wyróżniającym się charakterystycznym tatuażem na twarzy. To właśnie z tym opryszkiem Budzyńska zetrze się bezpośrednio. Mimo ogromnego niebezpieczeństwa bohaterka nie okaże cienia strachu. Zamiast uciekać, jeszcze bardziej zagłębi się w problemy Pauliny. Magda ma pełną świadomość, że Lipska gra na dwa fronty, gromadząc obciążające męża dowody, co wystawia ją na śmiertelne ryzyko.

Nadchodzący, 1934. odcinek produkcji udowodni, że Jabłoński absolutnie nie bierze pod uwagę porażki. Konfrontacja w restauracji i pojawienie się tam jego podwładnych to dobitny dowód na to, że sprawuje on pełną kontrolę i nie cofnie się przed najgorszym. Magda, decydując się na interwencję w małżeński spór, sama wystawia się na celownik bezwzględnego gangstera.