Dziedzictwo, odcinek 910: Nana i Poyraz zaręczeni! Założą już nawet obrączki - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 910 - środa, 6.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 910 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Poyraz będą wykonywać zlecenie u starszego i niedosłyszącego mężczyzny, który błędnie założy, że są oni w sobie zakochani i chcą się pobrać. Tyle tylko, że nie będzie ich stać na obrączki, przez co będą musieli odwołać swoje plany.

Oczywiście, w 910 odcinku serialu "Dziedzictwo" senior od razu ich polubi i stąd postanowi im w tym pomóc, aby "ich plany" jednak doszły do skutku. Tekin zdecyduje się oddać Nanie i Poyrazowi obrączki, które należały do niego i jego żony.

- Podobacie mi się. Przypadkiem słyszałem waszą rozmowę. Odwołaliście zaręczyny, bo nie stać was na zakup obrączek. Dlatego chciałbym wam pomóc. Trzymałem je przez wiele lat. Los chciał, żeby trafiły do was. Oby dały wam tyle szczęścia co mnie i mojej żonie - powie im Tekin.

Nana i Poyraz nie zdołają wymigać się od zaręczyn w 910 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 910 odcinku serialu "Dziedzictwo" para od razu odmówi, ale senior nie przyjmie tego do wiadomości. Tym bardziej, że wciąż będzie żył w błędnym przekonaniu.

- Nie możemy tego przyjąć - uzna Nana.

- Bardzo dziękujemy, ale naprawdę nie ma takiej potrzeby - doda Poyraz.

- Nie wstydźcie się. Moje dni są policzone. Chciałbym jeszcze móc sprawić komuś radość. Przecież wiem, że bardzo się kochacie. Podajcie mi ręce - poprosi senior.

W tym momencie w 910 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana jeszcze spróbuje się wycofać, ale Tekin pozostanie nieugięty. Oczywiście, Poyraz od razu także ruszy ze swoim wsparciem, ale nawet to nie zdoła odwlec seniora od tego pomysłu.

- Ale... - spróbuje jeszcze coś powiedzieć Maryam, ale Tekin nawet nie pozwoli jej dokończyć - Nie odmawiajcie mi. Nie musicie się unosić honorem. Przyjmijcie ten prezent. Chcę, żeby to obrączki trafiły do ludzi, którzy naprawdę się kochają. Może potem przekażę je waszym dzieciom. A one waszym wnukom. Podaj mi rękę.

- Niech pan usiądzie - zasugeruje Poyraz.

- Podaj mi rękę, dziecko... I ty też... Słyszysz? - senior nie ustąpi.

Tekin zaobrączkuje Nanę i Poyraza w 910 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wówczas w 910 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana w końcu się ugnie i poda swoją rękę seniorowi, na którą on nałoży jej obrączkę po swojej żonie. A następnie to samo uczyni ze swoją na palcu Poyraza i ogłosi radosną nowinę.

- Niech wam się szczęści. Teraz jesteście już zaręczeni - powie Tekin, czym aż ich zmrozi - Zaręczeni?

- Moje gratulacje. Niech wam się wiedzie - doda po chwili.

- Dziękujemy. Teraz lepiej je zdjąć, żeby się nie zniszczyły przy pracy - spróbuje jeszcze wycofać się Poyraz.

- Obrączki nie powinno się zdejmować nigdy. Aż do śmierci - stwierdzi Tekin.

- Oczywiście - przytaknie mu pochlebnie Poyraz.

W tej chwili w 910 odcinku serialu "Dziedzictwo" senior w końcu usiądzie i zostawi ich samych. A Poyraz od razu zacznie robić Nanie wymówki. Ale ona nie pozostanie mu zbyt długo dłużna.

- To wszystko twoja wina! - zarzuci jej Poyraz.

- Wolałabym skoczyć w przepaść niż przyjąć od ciebie obrączkę. Ale szkoda mi tego człowieka - odpowie mu Maryam.

