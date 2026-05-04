Zaskakujący gest Daniela na wigilii w "Barwach szczęścia". Ten prezent zmieni wszystko w domu Pyrków

Wigilia u Pyrków w 3376. odcinku "Barw szczęścia". Daniel zyska przychylność Lucyny

W 3376. odcinku popularnego serialu "Barwy szczęścia" Daniel pojawi się na rodzinnej kolacji wigilijnej u Pyrków, przynosząc ze sobą upominki. Mężczyzna będzie chciał w ten sposób podziękować za możliwość spędzenia świąt pod ich dachem. Zaproszenie wyjdzie z inicjatywy Lucyny, która będzie chciała w ten sposób udobruchać Emila po tym, jak chłopak nakrył ją na nieodpowiednim zachowaniu. Na całej tej sytuacji najbardziej skorzysta jednak sam Sokalski.

Podczas spotkania Daniel wręczy Zwierzchowskiej wyjątkowy prezent – nowy fotel bujany. Choć mężczyźnie nie uda się naprawić zniszczonej wcześniej przez Emila rodzinnej pamiątki, to zakup łudząco podobnego mebla okaże się strzałem w dziesiątkę. Lucyna będzie tak wzruszona tym gestem, że jej niechęć do Sokalskiego błyskawicznie zniknie, a on sam zyska w niej cennego sprzymierzeńca.

Lucyna zachwycona Danielem. Napięta atmosfera w 3376. odcinku "Barw szczęścia"

W 3376. odcinku "Barw szczęścia" zachwyt Lucyny nad Danielem osiągnie apogeum. Seniorka zacznie głośno chwalić go w obecności reszty Pyrków, którzy wciąż będą podchodzić do niego z rezerwą. Kiedy usłyszy, jak mężczyzna śpiewa kolędy, nie powstrzyma się od wyrażenia swojego uznania, co wywoła natychmiastową reakcję Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz).

- Daniel, ty jesteś człowiekiem wielu talentów. Jak on śpiewa - zachwyci się Lucyna.

Słowa seniorki spotkają się z błyskawiczną i chłodną ripostą ze strony Asi, która postanowi ostudzić entuzjazm Zwierzchowskiej.

- Daniel nigdy wcześniej nie śpiewał kolęd - uświadomi ją Asia.

W tym momencie do dyskusji włączy się sam zainteresowany. Daniel spróbuje wyjaśnić powody swojej niespodziewanej zmiany zachowania, czym jeszcze bardziej zaimponuje Lucynie, ale jednocześnie spotęguje napięcie wśród pozostałych uczestników wieczerzy.

- Jestem jak ser. Długo dojrzewający. Chyba po prostu dobrze mi tu z wami. Naprawdę nie wiedziałem, że tak bardzo brakuje mi w życiu czegoś takiego więc bardzo wam dziękuję za to, że zaprosiliście mnie dzisiaj tutaj na wigilię - przyzna Daniel.

Emil rozładuje sytuację podczas wigilii w 3376. odcinku "Barw szczęścia"

Gdy w 3376. odcinku "Barw szczęścia" po wyznaniu Daniela zapanuje niezręczna cisza, inicjatywę przejmie Emil. Chłopiec postanowi stanąć w obronie ojca i szybko zmieni temat, proponując powrót do wspólnego śpiewania kolęd, co pozwoli przerwać kłopotliwe milczenie.

- To co gramy dalej? - spyta Emil, na co Hubert od razu zacznie grać.

Pomysł chłopca spotka się z pozytywnym odzewem wszystkich zgromadzonych, w tym również Asi, która ostatecznie włączy się do wspólnego muzykowania. Dzięki tym wydarzeniom Daniel zyska nie tylko akceptację Lucyny, ale i mocne wsparcie w osobie Emila, co z pewnością otworzy przed nim nowe możliwości w relacjach z rodziną Pyrków.