"Akacjowa 38", odc. 850, 851, 852, 853, 854 - streszczenie. Co wydarzy się od 20 do 24 kwietnia 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:55. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 850. Poniedziałek 20.04.2026

Na skutek donosu Ursuli policja pacyfikuje górników ukrytych w jaskini. Leonor jest przekonana, że za donosem stoi Blanca, która w ten sposób chciała chronić wspierającego górników Diega. Martin chce urządzić w La Deliciosie wesele w prezencie dla Casildy z okazji rocznicy ich ślubu. Ciężarna Blanca zaczyna krwawić i wzywa pomoc.

8

"Akacjowa 38" - odcinek 851. Wtorek 21.04.2026

Flora jest zachwycona wieczorem w operze spędzonym z Libertem. Silvia i Carvajal podejrzewają, że Velilla nie żyje. Arturo martwi się o bezpieczeństwo Sylvii. Blanca miewa koszmarne sny i Ursula proponuje jej odprawić rytuał - tak zwany chrzest prenatalny. Rosina jest bardzo niezdyscyplinowaną pacjentką. Objada się i nie może wyleżeć w łóżku. Celia spotyka na ulicy Silvię i dowiaduje się, że kobieta jest zaręczona nie z don Arturem, lecz z generałem Zavalą.

"Akacjowa 38" - odcinek 852. Środa 22.04.2026

Samuel informuje Ursulę, że Jaime wie, iż spotykała się z Ribau i podejrzewa, że to ona poinformowała go o kryjówce górników; chce też definitywnie odsunąć ją od rodziny. Silvia podsłuchuje rozmowę generała Zavali z Tamayem i staje się jasne, że Velilla zginął z jego rąk. Riera przywozi Ursuli wieści z Odessy. Jej rodzina - o nazwisku Koval - prawdopodobnie uciekła przed represjami carskimi po powstaniu styczniowym do Hiszpanii. Ursula przypomina sobie, że ich rodzinny dom stał w pobliżu wiatraka i że była bardzo źle traktowana przez matkę.

"Akacjowa 38" - odcinek 853. Czwartek 23.04.2026

W pierwszą rocznicę ślubu, który odbył się w warunkach więziennych, Martin urządza dla Casildy prawdziwe przyjęcie, na którym po raz kolejny oświadcza się jej, jak należy. Zaś Silvia przyjmuje oświadczyny generała Zavali, który dąży do szybkiego ślubu. Inigo, pod pretekstem wyjazdu do przyjaciela ojca, zabiera Leonor za miasto i wyznaje, że ją kocha. Liberto, za przyzwoleniem Rosiny, zabiera Florę na tańce. A Riera zaprasza na spacer Carmen.

"Akacjowa 38" - odcinek 854. Piątek 24.04.2026

Samuel usiłuje wziąć żonę siłą, ale nie jest w stanie przełamać jej oporu, za co Ursula wyzywa go od tchórzy i proponuje zabicie Diega. Silvia wymyśla preteksty, by odwlec ślub z generałem Zavalą, który jednak stanowczo domaga się zorganizowania przyjęcia dla towarzyszy broni. Casilda prosi Rosinę o kilka wolnych popołudni na zorganizowanie hucznego wesela w rocznicę ślubu z Martinem. Leonor wciąż uważa, że to Blanca zdradziła, gdzie ukrywają się górnicy. Liberto zapewnia Blancę, że prawda zawsze wychodzi na jaw.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjową 38" występują między innymi: