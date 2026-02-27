"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 859, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu marca.

"Na sygnale" odcinek 859 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 859. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Alek z Piotrem tym razem muszą pomóc ofiarom zderzenia dwóch aut i są w szoku, gdy jeden z kierowców nagle zabiera ich karetkę i odjeżdża. A po chwili ratownicy ruszają za złodziejem w pościg, dzięki pomocy spotkanej na drodze siostry Bernadetty. Z kolej Nowy z Romkiem odpowiadają na wezwanie do kobiety w średnim wieku, która skarży się na ucisk w klatce piersiowej, ale na miejscu odkrywają, że prawdziwe problemy ma mąż pacjentki, który nagle traci przytomność - po pęknięciu tętniaka. Tymczasem Wiktor z trudem panuje nad emocjami, bo jego matka znów trafia do szpitala.

"Na sygnale" odcinek 859 - premiera i emisja

859. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 11 marca 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 859. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Kacper Szymon, a w obsadzie znaleźli się: Adam Turczyk, Dariusz Wieteska, Izydor Łobacz, Kamil Wodka, Wojciech Kuliński, Justyna Sieniawska i Paulina Zwierz.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).