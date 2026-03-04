"Na sygnale", odcinek 860: Między Alkiem i Nowym dochodzi do ostrego spięcia, które kończy się brutalną bójką

Emocje w serialu "Na sygnale" ponownie sięgnęły zenitu, a ostatni dyżur ratowników obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Alek i Piotr, wezwani do zderzenia samochodów, musieli zmierzyć się z czymś nieprawdopodobnym, gdy jeden z kierowców ukradł ich karetkę, zmuszając ich do szalonego pościgu, w którym niespodziewanie pomogła im siostra Bernadetta. W tym samym czasie Nowy i Romek pojechali do kobiety z bólem w klatce piersiowej, lecz na miejscu okazało się, że to jej mąż nagle potrzebował pilnej pomocy po pęknięciu tętniaka. Prywatne dramaty nie ominęły również Wiktora, który załamał się na wieść o ponownym pobycie jego matki w szpitalu. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje jedno pytanie: co przyniesie kolejny dyżur?

"Na sygnale" odc. 860 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ratownicy z Leśnej Góry spróbują odpocząć od codziennych dramatów podczas towarzyskiego meczu piłki nożnej zorganizowanego przez Wiktora. Niestety, sportowe spotkanie szybko wymknie się spod kontroli i przyniesie serię niefortunnych zdarzeń. Doktor Góra odniesie poważną kontuzję, a między Alkiem i Nowym dojdzie do gwałtownej kłótni, która zakończy się bójką. Jakby tego było mało, Benio również będzie potrzebował pomocy medycznej i wyląduje na SOR-ze. Tuż po opuszczeniu szpitala, zespół otrzyma pilne wezwanie do masowego karambolu, gdzie skłóceni Alek i Nowy będą musieli odłożyć na bok osobiste animozje, by wspólnie walczyć o życie kobiety i jej dwuletniej córeczki.

"Na sygnale" odc. 860 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący epizod "Na sygnale" zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc prywatne konflikty bohaterów z dramatyczną akcją ratunkową. Widzowie z niecierpliwością wyczekują, by zobaczyć, jak ratownicy poradzą sobie w tak ekstremalnych warunkach i napiętej atmosferze. Czy Alek i Nowy zdołają się pogodzić w obliczu tragedii, a może ich konflikt wpłynie na przebieg akcji? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Dla wszystkich fanów zaznaczamy, że premierowa emisja 860. odcinka serialu odbędzie się 11 marca 2026 roku o godzinie 22:25 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to od lat jeden z ulubionych seriali Polaków, który z niezwykłym realizmem ukazuje pracę ratowników medycznych. Produkcja zabiera widzów w sam środek akcji, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a podejmowane decyzje niosą za sobą ogromne konsekwencje. To nie tylko opowieść o ratowaniu życia, ale także o relacjach, emocjach i poświęceniu, które towarzyszą bohaterom na co dzień. Serial jest ceniony za dynamiczne sceny ratunkowe oraz poruszające ludzkie historie, które potrafią wzruszyć do łez. W rolach głównych występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)