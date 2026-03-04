"Na sygnale", odcinek 860: Między Alkiem i Nowym dochodzi do ostrego spięcia, które kończy się brutalną bójką

Spis treści
Emocje w serialu "Na sygnale" ponownie sięgnęły zenitu, a ostatni dyżur ratowników obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Alek i Piotr, wezwani do zderzenia samochodów, musieli zmierzyć się z czymś nieprawdopodobnym, gdy jeden z kierowców ukradł ich karetkę, zmuszając ich do szalonego pościgu, w którym niespodziewanie pomogła im siostra Bernadetta. W tym samym czasie Nowy i Romek pojechali do kobiety z bólem w klatce piersiowej, lecz na miejscu okazało się, że to jej mąż nagle potrzebował pilnej pomocy po pęknięciu tętniaka. Prywatne dramaty nie ominęły również Wiktora, który załamał się na wieść o ponownym pobycie jego matki w szpitalu. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje jedno pytanie: co przyniesie kolejny dyżur?
"Na sygnale" odc. 860 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku ratownicy z Leśnej Góry spróbują odpocząć od codziennych dramatów podczas towarzyskiego meczu piłki nożnej zorganizowanego przez Wiktora. Niestety, sportowe spotkanie szybko wymknie się spod kontroli i przyniesie serię niefortunnych zdarzeń. Doktor Góra odniesie poważną kontuzję, a między Alkiem i Nowym dojdzie do gwałtownej kłótni, która zakończy się bójką. Jakby tego było mało, Benio również będzie potrzebował pomocy medycznej i wyląduje na SOR-ze. Tuż po opuszczeniu szpitala, zespół otrzyma pilne wezwanie do masowego karambolu, gdzie skłóceni Alek i Nowy będą musieli odłożyć na bok osobiste animozje, by wspólnie walczyć o życie kobiety i jej dwuletniej córeczki.
"Na sygnale" odc. 860 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Nadchodzący epizod "Na sygnale" zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc prywatne konflikty bohaterów z dramatyczną akcją ratunkową. Widzowie z niecierpliwością wyczekują, by zobaczyć, jak ratownicy poradzą sobie w tak ekstremalnych warunkach i napiętej atmosferze. Czy Alek i Nowy zdołają się pogodzić w obliczu tragedii, a może ich konflikt wpłynie na przebieg akcji? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Dla wszystkich fanów zaznaczamy, że premierowa emisja 860. odcinka serialu odbędzie się 11 marca 2026 roku o godzinie 22:25 na antenie TVP2.
"Na sygnale" - opis serialu i obsada
"Na sygnale" to od lat jeden z ulubionych seriali Polaków, który z niezwykłym realizmem ukazuje pracę ratowników medycznych. Produkcja zabiera widzów w sam środek akcji, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a podejmowane decyzje niosą za sobą ogromne konsekwencje. To nie tylko opowieść o ratowaniu życia, ale także o relacjach, emocjach i poświęceniu, które towarzyszą bohaterom na co dzień. Serial jest ceniony za dynamiczne sceny ratunkowe oraz poruszające ludzkie historie, które potrafią wzruszyć do łez. W rolach głównych występują m.in.:
- Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)
- Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)
- Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)
- Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)
- Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)