"Na sygnale", odcinek 859: Pacjent porywa karetkę! Akcja ratunkowa zamienia się w pościg

Redakcja Eska Cinema
2026-03-04 8:13

Szykujcie się na prawdziwy rollercoaster emocji w 859. odcinku serialu „Na sygnale”! Alek i Piotr zmierzą się z sytuacją rodem z filmu akcji, gdy poszkodowany w wypadku... porwie im ambulans. W szalonym pościgu za złodziejem pomoże im bardzo nietypowy sojusznik, a to dopiero początek dramatycznych wydarzeń, które dotkną również ekipę Nowego oraz samego Wiktora.

Emocje w Leśnej Górze wciąż nie opadają, a poprzedni odcinek serialu "Na sygnale" dostarczył ich fanom co niemiara. Podczas gdy ekipa doktora Góry zajmowała się pechową gospodynią domową, zespół Lisickiego ratował pacjenta z poważnymi urazami wewnętrznymi, którego historia od początku budziła podejrzenia. To jednak nie problemy medyczne, a personalne zdominowały ten epizod, ponieważ Wiktor musiał zmierzyć się z prawdziwą falą wypowiedzeń, które złożyli mu Alek, Nowy, a nawet Dobromir. Jakby tego było mało, sam Lisicki poinformował rodziców o wynikach testu DNA wykluczających jego pokrewieństwo z Wandą, co sprowadziło na niego kolejny szok. Po tylu rewolucjach personalnych i prywatnych wstrząsach aż trudno przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Jakie nowe wyzwania czekają teraz na ratowników z Leśnej Góry?

"Na sygnale" odc. 859 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Alek i Piotr odpowiedzą na wezwanie do wypadku drogowego, w którym doszło do kolizji dwóch aut. Interwencja szybko wymknie się spod kontroli, kiedy jeden z uczestników zdarzenia w akcie desperacji ukradnie ich ambulans. Zaskoczeni ratownicy ruszą w pościg za karetką, a nieoczekiwaną pomocą posłuży im napotkana siostra Bernadetta. Równolegle inna ekipa, Nowy i Romek, uda się do pacjentki skarżącej się na ból w klatce piersiowej, by na miejscu odkryć, że to jej mąż wymaga natychmiastowej interwencji z powodu pęknięcia tętniaka. Osobisty dramat przeżyje również Wiktor, który dowie się, że jego matka ponownie trafiła do szpitala.

"Na sygnale" odc. 859 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele medycznych perypetii ekipy ratowników z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle dynamicznie, łącząc trzymającą w napięciu akcję z osobistymi dramatami bohaterów. Już wkrótce dowiemy się, jak medycy poradzą sobie z nowymi wyzwaniami. Premierowa emisja 859. odcinka serialu "Na sygnale" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na kanale TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to jeden z ulubionych seriali polskiej widowni, który od lat przybliża kulisy pracy ratowników medycznych. Każdy odcinek to nowa dawka adrenaliny, wzruszeń i historii, które pokazują, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią. Produkcja w realistyczny sposób ukazuje wyzwania, z jakimi na co dzień mierzą się pracownicy pogotowia, łącząc wątki zawodowe z ich życiem prywatnym. W serialu występują m.in.:

  • Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)
  • Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)
  • Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)
  • Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)
  • Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)
