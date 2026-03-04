"Na sygnale", odcinek 859: Pacjent porywa karetkę! Akcja ratunkowa zamienia się w pościg

Emocje w Leśnej Górze wciąż nie opadają, a poprzedni odcinek serialu "Na sygnale" dostarczył ich fanom co niemiara. Podczas gdy ekipa doktora Góry zajmowała się pechową gospodynią domową, zespół Lisickiego ratował pacjenta z poważnymi urazami wewnętrznymi, którego historia od początku budziła podejrzenia. To jednak nie problemy medyczne, a personalne zdominowały ten epizod, ponieważ Wiktor musiał zmierzyć się z prawdziwą falą wypowiedzeń, które złożyli mu Alek, Nowy, a nawet Dobromir. Jakby tego było mało, sam Lisicki poinformował rodziców o wynikach testu DNA wykluczających jego pokrewieństwo z Wandą, co sprowadziło na niego kolejny szok. Po tylu rewolucjach personalnych i prywatnych wstrząsach aż trudno przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Jakie nowe wyzwania czekają teraz na ratowników z Leśnej Góry?

"Na sygnale" odc. 859 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Alek i Piotr odpowiedzą na wezwanie do wypadku drogowego, w którym doszło do kolizji dwóch aut. Interwencja szybko wymknie się spod kontroli, kiedy jeden z uczestników zdarzenia w akcie desperacji ukradnie ich ambulans. Zaskoczeni ratownicy ruszą w pościg za karetką, a nieoczekiwaną pomocą posłuży im napotkana siostra Bernadetta. Równolegle inna ekipa, Nowy i Romek, uda się do pacjentki skarżącej się na ból w klatce piersiowej, by na miejscu odkryć, że to jej mąż wymaga natychmiastowej interwencji z powodu pęknięcia tętniaka. Osobisty dramat przeżyje również Wiktor, który dowie się, że jego matka ponownie trafiła do szpitala.

"Na sygnale" odc. 859 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele medycznych perypetii ekipy ratowników z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle dynamicznie, łącząc trzymającą w napięciu akcję z osobistymi dramatami bohaterów. Już wkrótce dowiemy się, jak medycy poradzą sobie z nowymi wyzwaniami. Premierowa emisja 859. odcinka serialu "Na sygnale" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na kanale TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to jeden z ulubionych seriali polskiej widowni, który od lat przybliża kulisy pracy ratowników medycznych. Każdy odcinek to nowa dawka adrenaliny, wzruszeń i historii, które pokazują, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią. Produkcja w realistyczny sposób ukazuje wyzwania, z jakimi na co dzień mierzą się pracownicy pogotowia, łącząc wątki zawodowe z ich życiem prywatnym. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)