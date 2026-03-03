"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 110: po tragicznej śmierci Malczewskiej, Maksym pogrąża się w nałogu alkoholowym

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial kryminalny, który przenosi nas w mroczny świat dochodzeń prowadzonych na malowniczym polskim wybrzeżu. Tytułowi Sprawiedliwi to zdeterminowana grupa śledczych, która każdego dnia stawia czoła najbardziej skomplikowanym zagadkom kryminalnym. Przygotujcie się na wciągającą fabułę, nagłe zwroty akcji i bohaterów z krwi i kości, dla których sprawiedliwość jest najwyższą wartością. Akcja osadzona w sercu Gdańska, Gdyni i Sopotu gwarantuje nie tylko mrożące krew w żyłach śledztwa, ale również niepowtarzalny klimat nadmorskiej metropolii. Czy jesteście gotowi, by razem z nimi rozwiązywać sprawy, które wstrząsną Trójmiastem?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 110 - streszczenie

Po tragicznej śmierci Malczewskiej, Maksym pogrąża się w nałogu alkoholowym i zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki służbowe. Jego partnerka, Patrycja, zostaje sama przy nowym śledztwie, ale na szczęście dołącza do niej Paulina Kiszczak. Policjantki badają sprawę brutalnego zabójstwa Olafa Cieplaka, którego znaleziono skrępowanego i podpalonego. Początkowe podejrzenia padają na Antoniego Fornika, jednak szybko wychodzi na jaw, że ofiara handlowała wadliwym sprzętem medycznym. Dochodzenie nabiera tempa, gdy okazuje się, że dwa lata wcześniej w wyniku usterki łóżka rehabilitacyjnego zginęła kobieta.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 110 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by poznać dalsze losy bohaterów. Nowa, mroczna sprawa kryminalna oraz osobiste problemy postaci wciągną widzów bez reszty. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić kolejnej dawki policyjnych zagadek i napięcia. Premierową emisję 110. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zaplanowano na wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać się od ekranu. Śledzimy w nim losy elitarnej grupy policyjnej z Trójmiasta, która mierzy się z najgroźniejszymi przestępcami i skomplikowanymi siatkami kryminalnymi. Funkcjonariusze pod wodzą charyzmatycznego "Musashiego" często muszą działać na granicy prawa, by dopaść bezwzględnych gangsterów. Każdy odcinek to nowa, wciągająca zagadka i potężna dawka akcji, która zadowoli każdego miłośnika kryminałów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Artur Dziurman jako Roman "Musashi" Gołaszewski

Jerzy Zelnik jako Paweł Lipiec

Aleksandra Gałczyńska jako Alicja Lipiec

Rafał Cieluch jako Damian "Oczko" Gzymski

Angelika Kurowska jako Patrycja Berg

Kamil Szklany jako Maksym Pietras

Dariusz Toczek jako Kosma Janicki

Zuzanna Motorniuk jako Magdalena "Biała" Białowąs

Katarzyna Pośpiech jako Paulina Kiszczak

Robert Gulaczyk jako Łukasz Szreder