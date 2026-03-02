"Na sygnale", odcinek 856: Dobromir po odkryciu rodzinnego sekretu rozważa porzucenie zawodu

W poprzednim odcinku serialu "Na sygnale" emocje sięgnęły zenitu, a ratownicy z Leśnej Góry z pewnością nie mogli narzekać na nudę. Kluczowym wydarzeniem okazał się wypadek Sylwii na skuterze, który nie tylko wymagał interwencji ekipy Basi i Piotra, ale również odkrył jej zaskakujące powiązania z Alkiem oraz Nowym. Nie mniej działo się u zespołu doktor Reiter, gdzie sprawa uczulenia na mięso po wizycie w wegańskim barze przerodziła się w bójkę z kolejnymi rannymi. W tle tych wydarzeń Anna i Karolina wspierały Jerzego, ukrywając go przed żoną, a całości dopełniło przybycie matki Britney, Grażyny, na zbliżający się ślub. Jak widać, działo się naprawdę sporo, więc czego możemy spodziewać się po bohaterach tym razem?

"Na sygnale" odc. 856 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku atmosfera w zespole ratowników będzie napięta, ponieważ Alek i Nowy zostaną zmuszeni do wspólnej pracy, co nie wywoła u nich entuzjazmu. Sytuację pogarsza fakt, że Britney uparcie milczy i nie odzywa się do kolegów. Ich pierwszym wezwaniem okaże się pomoc mężczyźnie, który doznał poważnego urazu kręgosłupa podczas niefortunnej próby ucieczki przez balkon z mieszkania swojej kochanki. Tymczasem Dobromir mierzy się z osobistym kryzysem po odkryciu, że Wanda nie jest jego biologiczną siostrą, co skłania go do przemyśleń nad swoją przyszłością zawodową. Równolegle ekipa Lisickiego interweniuje w przypadku studenta z wysoką gorączką i drgawkami, u którego szybko diagnozują przedawkowanie stymulantów.

"Na sygnale" odc. 856 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Wątki osobiste ratowników przeplatają się z dramatycznymi akcjami, a nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń w stacji ratownictwa w Leśnej Górze, mamy dobre wieści. Premierowa emisja 856. odcinka "Na sygnale" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, prezentując codzienną pracę ratowników medycznych. Śledzimy ich zmagania nie tylko podczas dramatycznych akcji ratunkowych, gdzie liczy się każda sekunda, ale także w życiu prywatnym. Produkcja doskonale ukazuje, że praca w pogotowiu to misja pełna poświęceń, adrenaliny i ogromnych emocji. To pozycja obowiązkowa dla każdego fana seriali medycznych. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)