"Na sygnale", odcinek 856: Dobromir po odkryciu rodzinnego sekretu rozważa porzucenie zawodu

Spis treści
W poprzednim odcinku serialu "Na sygnale" emocje sięgnęły zenitu, a ratownicy z Leśnej Góry z pewnością nie mogli narzekać na nudę. Kluczowym wydarzeniem okazał się wypadek Sylwii na skuterze, który nie tylko wymagał interwencji ekipy Basi i Piotra, ale również odkrył jej zaskakujące powiązania z Alkiem oraz Nowym. Nie mniej działo się u zespołu doktor Reiter, gdzie sprawa uczulenia na mięso po wizycie w wegańskim barze przerodziła się w bójkę z kolejnymi rannymi. W tle tych wydarzeń Anna i Karolina wspierały Jerzego, ukrywając go przed żoną, a całości dopełniło przybycie matki Britney, Grażyny, na zbliżający się ślub. Jak widać, działo się naprawdę sporo, więc czego możemy spodziewać się po bohaterach tym razem?
"Na sygnale" odc. 856 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku atmosfera w zespole ratowników będzie napięta, ponieważ Alek i Nowy zostaną zmuszeni do wspólnej pracy, co nie wywoła u nich entuzjazmu. Sytuację pogarsza fakt, że Britney uparcie milczy i nie odzywa się do kolegów. Ich pierwszym wezwaniem okaże się pomoc mężczyźnie, który doznał poważnego urazu kręgosłupa podczas niefortunnej próby ucieczki przez balkon z mieszkania swojej kochanki. Tymczasem Dobromir mierzy się z osobistym kryzysem po odkryciu, że Wanda nie jest jego biologiczną siostrą, co skłania go do przemyśleń nad swoją przyszłością zawodową. Równolegle ekipa Lisickiego interweniuje w przypadku studenta z wysoką gorączką i drgawkami, u którego szybko diagnozują przedawkowanie stymulantów.
"Na sygnale" odc. 856 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Wątki osobiste ratowników przeplatają się z dramatycznymi akcjami, a nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń w stacji ratownictwa w Leśnej Górze, mamy dobre wieści. Premierowa emisja 856. odcinka "Na sygnale" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.
"Na sygnale" - opis serialu i obsada
"Na sygnale" to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, prezentując codzienną pracę ratowników medycznych. Śledzimy ich zmagania nie tylko podczas dramatycznych akcji ratunkowych, gdzie liczy się każda sekunda, ale także w życiu prywatnym. Produkcja doskonale ukazuje, że praca w pogotowiu to misja pełna poświęceń, adrenaliny i ogromnych emocji. To pozycja obowiązkowa dla każdego fana seriali medycznych. W serialu występują m.in.:
- Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)
- Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)
- Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)
- Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)
- Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)