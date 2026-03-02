Ostatnio w serialu "Szpital św. Anny" byliśmy świadkami zarówno rodzinnych pojednań, jak i medycznych wyzwań, które trzymały w napięciu. Po udanej operacji ojca Marty, jego żona w końcu zdobyła się na przeprosiny w kierunku Tomka, co przyniosło chwilę wytchnienia w napiętych relacjach. Spokój nie trwał jednak długo, bo na SOR trafiła młoda kobieta z objawami zakażenia tajemniczym wirusem odzwierzęcym, a także 27-latek z problemami kardiologicznymi, który przyznał się do zażywania leków na odchudzanie z internetu. Jakby tego było mało, w tle unosiły się złe przeczucia Zosi, która po dręczącym ją koszmarze, nie mogła przestać martwić się o los Marty. Co przyniesie lekarzom kolejna zmiana w szpitalu?

"Szpital św. Anny" odc. 82 - streszczenie

Nad szpitalem św. Anny zawisły czarne chmury, gdy dotychczasowy dyrektor, Krzysztof Wroński, zostaje nagle wyprowadzony przez ochronę, co wywołuje szok wśród personelu. Zyta, zaniepokojona sytuacją, postanawia dociec prawdy i dowiaduje się od audytora, Zdzisława Myszki, że kontrola wykazała fatalną niegospodarność, która doprowadziła placówkę na skraj upadłości. Władzę w szpitalu przejmuje nowy dyrektor, Jacek Strecker, który od razu zapowiada radykalne zmiany i mianuje Sabinę Krawczyk na stanowisko koordynatorki SOR-u. W tym samym czasie Zosia zajmuje się 28-latkiem poszkodowanym w wypadku samochodowym, a Kaśka staje przed trudną diagnozą 14-latki z nietypowym przebiegiem zapalenia pęcherzyka żółciowego, podejmując decyzję o pilnej operacji.

"Szpital św. Anny" odc. 82 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z pewnością z niecierpliwością czekają, jak potoczą się dalsze losy personelu i pacjentów krakowskiego szpitala. Nadchodzący odcinek zapowiada prawdziwą rewolucję w zarządzaniu placówką oraz kolejne dramatyczne historie medyczne, które poruszą serca fanów. Z pewnością nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 82. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gromadzi przed telewizorami wierne grono fanów, śledzących losy ulubionych bohaterek. Produkcja w mistrzowski sposób łączy medyczne zagadki z osobistymi dramatami lekarek, które każdego dnia walczą nie tylko o życie pacjentów, ale także o własne szczęście. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji wbrew przeciwnościom losu. W serialu występują między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)