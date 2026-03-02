Spis treści
Ostatnio w serialu "Szpital św. Anny" byliśmy świadkami zarówno rodzinnych pojednań, jak i medycznych wyzwań, które trzymały w napięciu. Po udanej operacji ojca Marty, jego żona w końcu zdobyła się na przeprosiny w kierunku Tomka, co przyniosło chwilę wytchnienia w napiętych relacjach. Spokój nie trwał jednak długo, bo na SOR trafiła młoda kobieta z objawami zakażenia tajemniczym wirusem odzwierzęcym, a także 27-latek z problemami kardiologicznymi, który przyznał się do zażywania leków na odchudzanie z internetu. Jakby tego było mało, w tle unosiły się złe przeczucia Zosi, która po dręczącym ją koszmarze, nie mogła przestać martwić się o los Marty. Co przyniesie lekarzom kolejna zmiana w szpitalu?
"Szpital św. Anny" odc. 82 - streszczenie
Nad szpitalem św. Anny zawisły czarne chmury, gdy dotychczasowy dyrektor, Krzysztof Wroński, zostaje nagle wyprowadzony przez ochronę, co wywołuje szok wśród personelu. Zyta, zaniepokojona sytuacją, postanawia dociec prawdy i dowiaduje się od audytora, Zdzisława Myszki, że kontrola wykazała fatalną niegospodarność, która doprowadziła placówkę na skraj upadłości. Władzę w szpitalu przejmuje nowy dyrektor, Jacek Strecker, który od razu zapowiada radykalne zmiany i mianuje Sabinę Krawczyk na stanowisko koordynatorki SOR-u. W tym samym czasie Zosia zajmuje się 28-latkiem poszkodowanym w wypadku samochodowym, a Kaśka staje przed trudną diagnozą 14-latki z nietypowym przebiegiem zapalenia pęcherzyka żółciowego, podejmując decyzję o pilnej operacji.
"Szpital św. Anny" odc. 82 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z pewnością z niecierpliwością czekają, jak potoczą się dalsze losy personelu i pacjentów krakowskiego szpitala. Nadchodzący odcinek zapowiada prawdziwą rewolucję w zarządzaniu placówką oraz kolejne dramatyczne historie medyczne, które poruszą serca fanów. Z pewnością nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 82. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gromadzi przed telewizorami wierne grono fanów, śledzących losy ulubionych bohaterek. Produkcja w mistrzowski sposób łączy medyczne zagadki z osobistymi dramatami lekarek, które każdego dnia walczą nie tylko o życie pacjentów, ale także o własne szczęście. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji wbrew przeciwnościom losu. W serialu występują między innymi:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)