Emocje w serialu "Na sygnale" nieustannie sięgają zenitu, a poprzedni odcinek był tego doskonałym dowodem. Napięcie w zespole ratowników rosło, gdy Alek i Nowy zostali zmuszeni do wspólnej pracy, a sytuację dodatkowo komplikował fakt, że Britney uparcie się do nich nie odzywała. Prywatne dramaty przeplatały się z wymagającymi interwencjami, wśród których znalazł się pechowy kochanek z urazem kręgosłupa oraz student po przedawkowaniu stymulantów. Osobisty kryzys przeżywał również Dobromir, który po odkryciu, że Wanda nie jest jego biologiczną siostrą, zaczął kwestionować sens swojej medycznej kariery. Bohaterowie zostali postawieni przed trudnymi wyborami i nieoczekiwanymi wyzwaniami. Jakie decyzje podejmą w obliczu kolejnych zdarzeń?

"Na sygnale" odc. 857 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zespół doktora Góry zostanie wezwany do interwencji u nastolatki, która straciła przytomność tuż przed wyjściem na bal studniówkowy. Szybko okazuje się, że dziewczyna cierpi na zaburzenia rytmu serca, co jest tragicznym skutkiem jej próby błyskawicznego odchudzania. W międzyczasie Alek i Nowy zajmą się psychiatrą, uskarżającym się na dotkliwy ból kręgosłupa. Po podaniu leków, między ratownikami wywiąże się kłótnia o Britney, w trakcie której ich pacjent niespodziewanie straci przytomność. Na koniec dnia Róża wreszcie będzie mogła odetchnąć z ulgą, ponieważ dowie się, że Kotarba rezygnuje z pracy.

"Na sygnale" odc. 857 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejne losy ulubionych bohaterów i nowe, pełne napięcia akcje ratunkowe. Co tym razem wydarzy się w Leśnej Górze? Widzowie, którzy chcą być na bieżąco, powinni zapisać sobie datę i godzinę emisji w kalendarzu. Najnowszy, 857. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 22:25 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, wciągając widzów w dynamiczny świat ratownictwa medycznego. Serial z niezwykłym realizmem ukazuje codzienną pracę załóg pogotowia, gdzie każda sekunda ma znaczenie. To opowieść o heroizmie, trudnych wyborach i ludzkich dramatach, ale także o momentach radości i satysfakcji z ocalonego życia. Produkcja pozwala zajrzeć za kulisy akcji, gdzie profesjonalizm miesza się z ogromnymi emocjami. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)