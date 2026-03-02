W ostatnim odcinku serialu "M jak miłość" emocje sięgały zenitu, a życie bohaterów po raz kolejny nabrało tempa. Po bolesnym rozstaniu z Michałem przybita Basia postanowiła szukać ucieczki od problemów, planując wyjazd na wymianę uczniowską do Niemiec. W tym samym czasie Maria, starając się wspierać mamę w trudnych chwilach, zorganizowała wieczór w gronie przyjaciół. W przychodni Rogowskiego pojawiła się z kolei nowa kardiolożka, Joanna Dobrzańska, która od pierwszego spotkania zrobiła na nim duże wrażenie. Nawet najmłodsi nie próżnowali – mała Hania uciekła się do podstępu, aby namówić mamę na zamieszkanie z Adamem. Wygląda na to, że w życiu bohaterów nadchodzą kolejne zmiany.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1915 - streszczenie

Kama, która wciąż przebywa na Śląsku, jest zmuszona opuścić kolejny egzamin, co wywołuje jej frustrację. Obwinia Marcina za problemy, które sprowadziła na nich jego praca, a napięcie w rodzinie rośnie, gdy Erwin obawia się ataku ze strony gangsterów. Kiedy małżeństwo w końcu się spotyka, Kama stawia mężowi twarde ultimatum – albo zrezygnuje z pracy w agencji detektywistycznej, albo ich związek się zakończy. Równolegle, Aneta z rosnącą zazdrością obserwuje zacieśniającą się relację Olka ze stażystką Klaudią. Tymczasem u Kasi rozpoczyna się poród, jednak w tym samym momencie Mariusz ulega wypadkowi i trafia do szpitala, przez co nie może jej towarzyszyć. W tej trudnej chwili wsparcie okazuje jej były mąż Jakub, a wkrótce na świat przychodzi ich córeczka Zosia.

"M jak miłość" odc. 1915 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy swoich ulubionych bohaterów z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć kolejną odsłonę serialu. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno chwile wzruszenia, jak i dramatyczne zwroty akcji. Na szczęście oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. Premierowa emisja 1915. odcinka "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela w kraju, która od ponad dwóch dekad gromadzi przed ekranami miliony widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, ich przyjaciół i wrogów, w mistrzowski sposób splatając codzienne problemy z dramatycznymi wydarzeniami. Widzowie pokochali produkcję za jej autentyczność, poruszające wątki miłosne oraz postacie, z którymi łatwo się utożsamić. To historia, która wciąż ewoluuje, dostarczając fanom niezapomnianych emocji. W serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)