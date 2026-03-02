Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "M jak miłość" emocje sięgały zenitu, a życie bohaterów po raz kolejny nabrało tempa. Po bolesnym rozstaniu z Michałem przybita Basia postanowiła szukać ucieczki od problemów, planując wyjazd na wymianę uczniowską do Niemiec. W tym samym czasie Maria, starając się wspierać mamę w trudnych chwilach, zorganizowała wieczór w gronie przyjaciół. W przychodni Rogowskiego pojawiła się z kolei nowa kardiolożka, Joanna Dobrzańska, która od pierwszego spotkania zrobiła na nim duże wrażenie. Nawet najmłodsi nie próżnowali – mała Hania uciekła się do podstępu, aby namówić mamę na zamieszkanie z Adamem. Wygląda na to, że w życiu bohaterów nadchodzą kolejne zmiany.
"M jak miłość" odc. 1915 - streszczenie
Kama, która wciąż przebywa na Śląsku, jest zmuszona opuścić kolejny egzamin, co wywołuje jej frustrację. Obwinia Marcina za problemy, które sprowadziła na nich jego praca, a napięcie w rodzinie rośnie, gdy Erwin obawia się ataku ze strony gangsterów. Kiedy małżeństwo w końcu się spotyka, Kama stawia mężowi twarde ultimatum – albo zrezygnuje z pracy w agencji detektywistycznej, albo ich związek się zakończy. Równolegle, Aneta z rosnącą zazdrością obserwuje zacieśniającą się relację Olka ze stażystką Klaudią. Tymczasem u Kasi rozpoczyna się poród, jednak w tym samym momencie Mariusz ulega wypadkowi i trafia do szpitala, przez co nie może jej towarzyszyć. W tej trudnej chwili wsparcie okazuje jej były mąż Jakub, a wkrótce na świat przychodzi ich córeczka Zosia.
"M jak miłość" odc. 1915 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy swoich ulubionych bohaterów z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć kolejną odsłonę serialu. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno chwile wzruszenia, jak i dramatyczne zwroty akcji. Na szczęście oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. Premierowa emisja 1915. odcinka "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela w kraju, która od ponad dwóch dekad gromadzi przed ekranami miliony widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, ich przyjaciół i wrogów, w mistrzowski sposób splatając codzienne problemy z dramatycznymi wydarzeniami. Widzowie pokochali produkcję za jej autentyczność, poruszające wątki miłosne oraz postacie, z którymi łatwo się utożsamić. To historia, która wciąż ewoluuje, dostarczając fanom niezapomnianych emocji. W serialu występują m.in.:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)